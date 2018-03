எரிசக்தி துறைக்கு 2018-19ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் ரூ.13, 964 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு

சென்னை : எரிசக்தி துறைக்கு 2018-19ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் ரூ.13, 964 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு மின்தொடர் அமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்துக்கு ரூ.673 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த ஓபிஎஸ், எண்ணூர் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தில் 660 மெகாவாட் திறன் கொண்ட மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என்று கூறினார். பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் தமிழக அரசின் 2018-19ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை சட்டப்பேரவையில் துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்தார். தமிழக அரசின் வருவாய் ரூ. 1.81 லட்சம் கோடி,செலவு ரூ. 2. 04 லட்சம் கோடி, பற்றாக்குறை ரூ. 23 ஆயிரத்து 176 கோடி என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

The energy sector in the budget for the year to 2018-19, 964 RS 13 crore fund allocation

Chennai: 2018-19 Energy Department's budget for the year, 964 RS 13 crore has been allocated.