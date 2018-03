காவிரிக்காக மாலையில் கூடுகிறது சட்டசபை சிறப்பு கூட்டம்!

சென்னை : காவிரி விவகாரம் குறித்து விவாதிப்பதற்காக மாலை 3.30 மணியளவில் சட்டசபை சிறப்பு கூட்டம் நடைபெறுகிறது. காவிரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய தண்ணீர் குறித்து பிப்ரவரி 16ம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் இறுதித் தீர்ப்பை வெளியிட்டது. அந்த தீர்ப்பின்படி 6 மாதத்தில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் தமிழகத்திற்கு 177.2 டிஎம்சி தண்ணீர் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. இதனையடுத்து காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. ஆனால் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் இல்லை ஒரு திட்ட அமைப்பு தான் உருவாக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு தொடர்ந்து கூறி வருகிறது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை என்று அரசை கண்டித்து திமுக இன்று சட்டசபையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்துள்ளது. இந்நிலையில் காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக விவாதிக்க இன்று மாலை 3.30 மணியளவில் சிறப்பு சட்டசபை கூட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: OneIndia

English summary

On the evening of the Kaveri is the Assembly special meeting

Chennai: the Cauvery issue to discuss at 3.30 p.m. Assembly special meeting takes place.

