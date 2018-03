பான் மசாலா விளம்பரத்தில் நடிக்கச் செய்து என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்கள்: ஜேம்ஸ்பாண்ட் நடிகர் புலம்பல்

பான் மசாலா விளம்பரத்தில் நடிக்கவைத்து என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்கள் என்று ஹாலிவுட்டில் ஜேம்ஸ்பாண்ட் வேடத்தில் நடித்த நடிகர் பியர்ஸ் பிராஸ்னன் தெரிவித்துள்ளார்.

புகையிலை, பான் மசாலா விளம்பரத்தில் நடித்து மக்களை தவறாக வழிநடத்தியதற்காக உங்கள் மீது ஏன் நடவடிக்கைக் கூடாது என்று பான் மசாலா விளம்பரத்தில் நடித்த ஹாலிவுட் நடிகர் பியர்ஸ் பிராஸ்னனுக்கும், பான்மசாலா குழுவுக்கும் டெல்லி அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பி இருந்தது.

இந்த நோட்டீஸுக்கு பதில் அளிக்காவிட்டால், அபராதமும், 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் கிடைக்கும் என்று குறிப்பிடப்படப்பட்டு இருந்தது. இதற்கு ஹாலிவுட் நடிகர் பியர்ஸ் பிராஸ்னன் எழுத்து மூலம் டெல்லி மாநில புகையிலை கட்டுப்பாட்டு அமைப்புக்கு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

அது குறித்து கூடுதல் இயக்குநர் எஸ்.கே. அரோராவுக் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:

என்னை பான்மசாலா நிறுவனத்தார் ஏமாற்றிவிட்டனர். பான்மசாலா என்பது புகையிலை சார்ந்த பொருட்கள் என்று கடைசிவரை கூறவில்லை, அந்தப் பொருட்களின் நச்சுத்தன்மை, உடல்நலத்துக்கு எந்த அளவுக்கு தீங்கானது என்பதையும் கூறவில்லை. அந்த நிறுவனத்துடனான ஒப்பந்தமும் முடிந்துவிட்டது. ஆதலால், இனி வரும் காலங்களில் புகையிலை ஒழிப்புக்கும், அது தொடர்பான விழிப்புணர்வுக்கும் என்னால் முடிந்த உதவிகளையும் பிரச்சாரங்களையும் செய்ய நான் தயாராக இருக்கிறேன், அதற்கு ஒத்துழைப்பும் தருகிறேன்.

என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழக்கையிலும் எனது மனைவி, நண்பர்கள், குழந்தைகளை புற்றுநோயால் இழந்திருக்கிறேன். பெண்களின் உடல்நலத்திலும், அவர்களின் சுகாதார நடவடிக்கைக்கும் என்னால் முடிந்த பணிகளைச் செய்ய கடமைப்பட்டுள்ளேன்.

இனிமேல், இதுபோன்ற உடல்நலத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களுக்கான எந்தவிதமான விளம்பரத்திலும் இனி நடிக்கமாட்டேன், ஒப்பந்தமும் செய்து கொள்ளமாட்டேன் என பியர்ஸ் பிராஸ்னன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது போன்ற பிரபலமானவர்கள் விளம்பரங்களில் நடிக்கும்போது, தங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வை உணர வேண்டும். குறிப்பாக இளம் வயதினர் இதுபோன்ற பிரபலங்களை கடவுளுக்கு இணையாக மதித்து, பின்தொடர்ந்து வருகிறார்கள். இதுபோன்ற தவறான விளம்பரத்தில் நடித்தால், அதையே இளம்வயதினரும் பின்பற்றுவார்கள்.

இவ்வாறு எஸ்.கே. அரோராவுக் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

Pan Masala in an ad featuring deceived me: James Bond actor’s lament

Pan Masala is put in an ad featuring that they cheated in the role of James Bond in Hollywood, us