கீரனூர் அருகே களமாவூரில் ஜல்லிக்கட்டு : மாடுகள் முட்டி 15 பேர் காயம்

புதுக்கோட்டை: கீரனூர் அருகே களமாவூரில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் மாடு முட்டியதில் 15 பேர் காயமடைந்தனர். புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரனூர் அருகே களமாவூர் அழகு நாச்சியம்மன் கோயில் திடலில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. காலை 10 மணிக்கு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்,கலெக்டர் கணேஷ், எஸ்பி செல்வராஜ் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர். 288 மாடுபிடிவீரர்கள் சோதனைக்கு பிறகு அனுமதிக்கப்பட்டனர். புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, மதுரை, திருச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட 860 காளைகள் கால்நடை மருத்துவர்கள் சோதனைக்கு பிறகு ஒவ்வொரு மாடாக வாடிவாசலில் இருந்து அவிழ்த்து விடப்பட்டது. சீறிப்பாய்ந்த காளைகள் மாடு பிடி வீரர்களிடம் பிடிபடாமல் ஓடியது. காளைகளை மடக்கி பிடித்த வீரர்களுக்கு பல்வேறு வகையான பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் மாடுகள் முட்டியதில் 15 பேர் காயமடைந்தனர். காயமடைந்தவர்களுக்கு அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த மையத்தில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதில் 5 பேர் மேல் சிகிச்சைக்காக கீரனூர், புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை சுற்றுப்புற கிராமங்களிலிருந்து வந்திருந்த ஏராளமானோர் கண்டு களித்தனர். ஏடிஎஸ்பிஇளங்கோ தலைமையில் 100க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

