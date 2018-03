கர்நாடகாவுக்கு பாடம் எடுப்பதில் குறைந்த நேரத்தை செலவிடுங்கள்: யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு சித்தராமையா குட்டு

கர்நாடகாவுக்கு வளர்ச்சி குறித்து பாடம் எடுப்பதில் இனிமேலாவது குறைந்த நேரத்தை செலவிடுங்கள் என்று உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தை கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா சாடியுள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் பூல்பூர், கோரக்பூர் மக்களவைத் தொகுதிக்கு நடந்த இடைத் தேர்தலில், பாஜக படுதோல்வி அடைந்தது. சமாஜ்வாதி, பகுஜன் சமாஜ் கூட்டணி சிறப்பான வெற்றியைப் பெற்றது.

அது குறித்து கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா ட்விட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். அவர் கூறியதாவது:

பாஜகவின் பலம் வாய்ந்த தொகுதியாக கருதப்பட்ட பூல்பூர், கோரக்பூர் தொகுதிக்கு நடந்த இடைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற சமாஜ்வாதி, பகுஜன்சமாஜ் கட்சிகளுக்கு எனது பாராட்டுகளைத் தெரிவிக்கிறேன். பாஜகவுக்கு எதிரான மனப்பான்மை கொண்ட கட்சிகள் ஒருமித்த நிலையில் இருந்ததால், கிடைத்த வெற்றியாக இதைப் பார்க்கிறேன்.

அதிலும் முதல்வர், துணை முதல்வரின் தொகுதியிலேயே பாஜக தோற்றது அந்த கட்சிக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.

இனிமேலாவது, உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கர்நாடக மாநிலத்துக்கு வளர்ச்சி குறித்து பாடம் எடுப்பதில் குறைந்த நேரத்தை செலவிட வேண்டும். இதற்கு முன் 2 முறை தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக கர்நாடகம் வந்து வளர்ச்சி குறித்து பேசியுள்ளார். ஏப்ரல், மே மாதமும் வர இருக்கிறார் என அறிந்தேன். ஆதலால், இனிமேல் அதிகமாக பேசுவதையும், கர்நாடகத்துக்கு அறிவுரை கூறுவதிலும் குறைந்த நேரத்தை செலவிடுங்கள்.

இவ்வாறு சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

