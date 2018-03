தெங்குமரஹாடா பகுதியில் பகலில் புலி நடமாட்டம்

சத்தியமங்கலம்: சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள பவானிசாகர் வனச்சரகத்தில் உள்ள தெங்குமரஹாடா வனப்பகுதி மிகவும் அடர்ந்த மரங்கள் நிறைந்த வனமாகும். இவ்வனப்பகுதி வழியாக மாயாறு செல்வதால் புலி, யானை, சிறுத்தை, கரடி, கழுதைப்புலி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் இப்பகுதியில் அதிக அளவில் வசிக்கின்றன. தெங்குமரஹாடா செல்லும் வனச்சாலை வழியாக நந்திபுரம், கல்லம்பாளையம், அல்லிமாயாறு, தெங்குமரஹாடா மற்றும் பூதிகுப்பை உள்ளிட்ட வனகிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பைக் மற்றும் பிக்கப்வேன் உள்ளிட்ட 4 சக்கர வாகனங்களில் பவானிசாகருக்கு வந்து செல்வது வழக்கம். இந்நிலையில் நேற்று காலை வாழைக்காய் பாரம் ஏற்றுவதற்காக பிக்கப் வேன் ஒன்று சுஜில்குட்டை பூதிகுப்பை வனச்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தது. வேனை புஞ்சைபுளியம்பட்டியை சேர்ந்த டிரைவர் நாகராஜ்(35) ஓட்டினார். உடன் 5 க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேனில் சென்றனர். அப்போது புலி ஒன்று மெதுவாக நடந்து சென்றதைக்கண்டு வேனில் இருந்தவர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர். புலி வேன் வருவதைக்கண்டும் சட்டை செய்யாமல் மெதுவாக நடந்து வனப்பகுதிக்குள் சென்று மறைந்தது. அப்போது வேனிலிருந்தவர்கள் பதட்டத்துடன் புலியை செல்போனில் படம் பிடித்தனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்த வனத்துறையினர் காராச்சிக்கொரை வனசோதனைசாவடி வழியாக வன கிராமங்களுக்குள் செல்லும் பொதுமக்களை கவனத்துடன் பயணிக்குமாறு அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

