டி.என்.பாளையம் வனப்பகுதியில் 28 கி.மீ. தூரத்திற்கு தீ தடுப்பு குழிகள் : பணிகள் தீவிரம்

கோபி: தேனி மாவட்டம் குரங்கிணி மலை, கொழுக்குமலை உள்ளிட்ட வன பகுதியில் கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் 11 பேர் பலியான நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ள வனப்பகுதியில் தீ தடுப்பு குழிகள் ஏற்படுத்தும் பணிகளை வனத்துறையினர் தீவிரமாக செயல்படுத்தி வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்திற்குட்பட்ட டி.என்.பாளையம் வனப்பகுதியிலும் தீ தடுப்பு குழிகள் அமைக்கும் பணி வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. டி.என்.பாளையம் வனசரகத்தில் பங்களாபுதூர், கொங்கர்பாளையம், விளாங்கோம்பை, கணக்கம்பாளையம், கடம்பூர் கிழக்கு, அருகியம், கோவிலூர், குன்றி, மாக்கம்பாளையம், கூத்தம்பாளையம் ஆகிய பத்து காவல்சுற்றுகள் உள்ளது.இந்த பகுதியில் தான் யானை, புலி, சிறுத்தை, காட்டெருமை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் அதிகளவில் உள்ளது. அதனால் இந்த பகுதியில் டி.என்.பாளையம் ரேஞசர் மனோஜ் தலைமையில் தீ தடுப்பு குழிகள் அமைக்கும் பணி கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்று வருகிறது. கெம்மநாய்க்கன்பாளையம் செக்போஸ்ட் உள்ள இடத்தில் இருந்து கடம்பூர் வரை உள்ள 13 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கும், அஞ்சனா பிரிவில் இருந்து மாக்கம்பாளையம் வரை 15 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு சாலையின் இருபுறமும் ஒன்றரை மீட்டர் அகலத்திற்கு காய்ந்த புல், செடி, கொடிகள் அகற்றப்பட்டு தீ தடுப்பு குழிகள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பணியில் டி.என்பாளையம் வனசரகத்தில் உள்ள 5 வேட்டை தடுப்பு முகாமில் உள்ள 30 வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள், 20 மலைவாழ் மக்கள், பழங்குடியின மக்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து டி.என்.பாளையம் ரேஞ்சர் மனோஜ் கூறியதாவது, தீ தடுப்பு குழிகள் அமைக்கும் பணிக்கு முன்னுரிமை அளித்தாலும், அந்நியர்கள் நடமாட்டம்,வன விலங்குகள் நடமாட்டத்தை ஒரு காவல் சுற்றுக்கு ஒரு வனக்காப்பாளர், ஒரு வன காவலர், ஒரு வனவர் தலைமையிலான குழுவினர் இரவு பகலாக கண்காணித்து வருகின்றனர் என்றார்.

Source: Dinakaran

T.n. palayam in forest, 28 km. The distance between the extreme pits: fire prevention works

