மக்களவைத் தேர்தலுக்கு குறி: மோடியின் கருத்தை மீறி இளம் அதிகாரிகளை பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் பயன்படுத்தாத உ.பி. அரசு

டெல்லியின் ஒரு மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் மோடி பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் வளர்ச்சி பெற அதன் ஆட்சியராக இளம் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும் எனக் கூறினார். எனினும், உ.பி. அரசு அடுத்த வருடம் மே மாதம் வரும் மக்களவைத் தேர்தலை மனதில் வைத்து அங்கு தமக்கு வேண்டிய நியமன ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியமர்த்தத் தொடங்கி உள்ளது.

யுபிஎஸ்சி தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுபவர்கள் குடிமைப்பணிக்காக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளாக அமர்த்தப்படுகின்றனர். இவர்களுக்கு மாநிலங்களில் களப்பணி, பயிற்சி உதவி ஆட்சியர் உள்ளிட்ட பணிகளில் சுமார் 18 மாதம் அமர்த்தப்படுகின்றனர். பிறகு, வளர்ச்சி பெறாத சிறிய மாவட்டங்களின் ஆட்சியராக அமர்த்துவதும் வழக்கம். இதற்கு அந்த இளம் அதிகாரிகளால் அந்த மாவட்டம் வளர்ச்சி பெறும் என்பதும் நம்பிக்கை ஆகும்.

இதை கடந்த மார்ச் 12-ல் டெல்லியின் ஒரு மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் மோடி, ‘புதிதாக வரும் இளம் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை மாநிலங்களின் பின் தங்கிய மாவட்டங்களில் ஆட்சியராக பணியமர்த்தி வளர்ச்சி பெறச் செய்ய வேண்டும். நாடு முழுவதிலும் 8 வகை பிரிவுகளில் வளர்ச்சி அடையாத மாவட்டங்களாக 115 அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இதில், அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும். நியமன ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை வளர்ந்த முக்கிய மாவட்டங்களில் ஆட்சியராக்கலாம்’ எனக் கருத்து தெரிவித்தார்.

இதை, உ.பி.யில் ஆளும் பாஜகவின் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அரசு ஏற்றதாகத் தெரியவில்லை. இந்த வருடம் 2012 ஆண்டை சேர்ந்த பயிற்சி முடித்த இளம் ஐஏஸ் அதிகாரிகளை அவர் கூடுதல் செயலாளராக நியமித்துள்ளார். இவர்களுக்கான பணி உ.பி.யின் தலைநகரான லக்னோவிலுள்ள தலைமைச் செயலகத்தின் பல்வேறு துறைகளில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆட்சியர்களாக இளம் அதிகாரிகள் அமர்த்தப்பட வேண்டிய பின் தங்கிய மாவட்டங்களில் தமது அரசால் ஐஏஎஸ் பதவிக்காக நியமனம் செய்தவர்களை நியமிக்து வருகிறது. இது அடுத்த வருடம் மே மாதத்தில் வரும் மக்களவை தேர்தலை மனதில் வைத்து செய்யபப்டுவதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது.

இது குறித்து உ.பி. ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் வட்டாரம் ‘தி இந்து’விடம் கூறும்போது, ”தேர்தல் சமயங்களில் நியமன அதிகாரிகளின் மறைமுகமான ஒத்துழைப்பு ஆளும்கட்சிக்கு அதிகமாக கிடைக்கிறது. எங்களை போல் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படும் போது இடஒதுக்கீடும் பின்பற்றப்படுவதில்லை.

இதனால், தமக்கு பொருத்தமான சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களாக தேர்ந்தெடுத்து வேண்டிய இடத்தில் ஆட்சியராக அமர்த்துகின்றனர். இது பிரதமர் கூறிய கருத்துக்கு எதிரானதாக இருப்பினும் அதை உ.பி. அரசு பொருட்படுத்தவில்லை. சிறப்புச் செயலாளர் பணியில் எங்களால் சுயமாக எந்த முடிவையும் எடுக்க முடியாது” எனத் தெரிவித்தனர்.

டெல்லியில் பிரதமர் தமது கருத்தை தெரிவித்த மறுதினமே உ.பி. அரசு அதை மீறத் தொடங்கி விட்டது. 2012 ஆம் ஆண்டின் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் 18 பேரில் ரவீஷ் குப்தா, அங்கித் அகர்வால் மற்றும் அருண்குமார் ஆகிய மூன்று ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை தலைமைச் செயலகத்தின் சிறப்பு அதிகாரிகளாக நியமித்துள்ளது.

கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் உ.பி.யின் 80 தொகுதிகளில் பாஜகவிற்கு 73 இடங்கள் கிடைத்தன. அடுத்த சில மாதங்களில் வந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அது தனி மெஜாரிட்டியுடன் ஆட்சியைப் பிடித்தது. இதற்கு ஒரு தடை ஏற்படுத்தும் வகையில் இடைத்தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளான சமாஜ்வாதிக்கு, பகுஜன் சமாஜ் ஆதரவளித்திருந்தது.

இவ்விரு தொகுதிகளில் சமாஜ்வாதி வெற்றி பெற்றுள்ளது. எனவே, வரும் மக்களவைத் தேர்தலை குறி வைத்து அதன் நடவடிக்கை ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை நிர்வாகிப்பதிலும் தொடங்கிவிட்டன.

Source: The Hindu

