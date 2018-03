முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவோருக்கு வழங்கப்படும் கடன் ரூ.1 கோடியில் இருந்து ரூ.5 கோடியாக உயர்வு

சென்னை :முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவோருக்கு வழங்கப்படும் கடன் ரூ.1 கோடியில் இருந்து ரூ.5 கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவன துறை பணியாளர்களுக்கு அரசு, தனியார் பங்களிப்புடன் விடுதி அமைக்கப்படும் என்றும் அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் குறு நிறுவனங்களுக்கு ரூ.30 கோடியில் பன்னடுக்கு பணிமனைகள் அமைக்கப்படும் என்றும் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் தமிழக அரசின் 2018-19ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை சட்டப்பேரவையில் துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்தார். தமிழக அரசின் வருவாய் ரூ. 1.81 லட்சம் கோடி,செலவு ரூ. 2. 04 லட்சம் கோடி, பற்றாக்குறை ரூ. 23 ஆயிரத்து 176 கோடி என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The first generation of entrepreneurs will be provided RS.1 crore from RS. 5 crore loan increase

Chennai: the first generation of entrepreneurs will be given debt RS. 1 crore from RS. 5 crore given enhanced