எஸ்டேட் பகுதிகளில் யானைகள் முற்றுகை : தோட்ட தொழிலாளர்கள் பீதி

வால்பாறை: வால்பாறை எஸ்டேட் பகுதிகளில் காட்டுயானைகள் தொடர்ந்து முற்றுகையிட்டு வருவதால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் பீதியடைந்துள்ளனர். வால்பாறை பகுதியில் பன்னிமேடு, நல்லகாத்து, உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காட்டு யானைகள் முகாமிட்டு உள்ளது. நேற்று அதிகாலை 3 மணி அளவில் சிறுகுன்றா எஸ்டேட்டில் புகுந்த காட்டு யானைகள், பஜாரில் உள்ள கடைகளை உடைத்து அட்டகாசம் செய்துள்ளது. 6 காட்டு யானைகள் பஜாரில் உள்ள பரமேஸ்வரன், முனியாண்டி ஆகியோர் கடைகளின் ஜன்னல்களை உடைத்து, கண்ணாடி ஜார்களில் இருந்த கேக், பிஸ்கட், மிக்சர் உள்ளிட்ட உணவு பண்டங்களை ருசித்து உள்ளது. ரேஷன் கடையிலும், பள்ளி சத்துணவு கூடத்திலும் உணவுப்பொருட்கள் இல்லாததால் யானைகள் திரும்ப அருகில் உள்ள வனப்பகுதிக்குள் நுழைந்துவிட்டது. ஏமாற்றத்தில் சென்ற யானைகள் மீண்டும் குடியிருப்பு பகுதிக்கு வரும் நிலை உள்ளதால் வனத்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு உள்ளனர். யானைகள் அட்டகாசத்தால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் பீதியடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Siege of elephants in other parts of the estate: plantation workers panic

Valparai: elephants continue to be under siege in parts of valparai estate due to plantation workers BHI