கன மழையால் நதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு : ராமநதி, கடனாநதி அணைகளில் ஒரே நாளில் நீர்மட்டம் உயர்வு

கடையம்: கடையம் பகுதியில் பெய்த மழையால் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் ராமநதி, கடனா நதி அணைகளின் நீர்மட்டம் உயரத் துவங்கியது. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். இதனிடேயே நதிகளிலும் வெள்ளம் கரைபுரண்டோடுகிறது. கடையம், ஆழ்வார்குறிச்சி பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்யத் துவங்கிய மழை விடியும் வரை நீடித்தது. குறிப்பாக மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் பெய்த தொடர் கன மழையால், இதுவரை தண்ணீரின்றி வறண்டு கிடந்த கடையம் ராமநதி அணைக்கு தண்ணீர் வரத் துவங்கியது. அணைக்கு வரும் தலைமலை நீரோடையில் நீர்வரத்து அதிகரித்து அணையின் நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 10 அடியாக கிடுகிடுவென உயர்ந்தது. நேற்று காலை நிலவரப்படி அணைக்கு வினாடிக்கு 125 கன அடியாக நீர்வரத்து இருந்த நிலையில், வினாடிக்கு 5 கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது. இதுவரை 40 அடியாக இருந்து வந்த கடனா நதி அணையின் நீர்மட்டமும் ஒரே நாளில் 15 அடி உயர்ந்து 55 அடியானது. அணைக்கு வினாடிக்கு 697 கன அடியாக நீர்வரத்து உள்ள நிலையில் வினாடிக்கு 25 கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது. இவ்வாறு ஒரே நாளில் ராமநதி அணையின் நீர் மட்டம் 10 அடியும், கடனா நதி அணையின் நீர் மட்டம் 15 அடியும் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனிடையே தொடர் மழையால் ராமநதி, கடனா நதிகளில் வெள்ளம் இருகரைகளையும் தொட்டபடி சென்றது. கோடை வெயிலால் அவதிப்பட்டு வந்த மக்களுக்கு இதமளிக்கும் வகையில் பெய்த இம்மழைக்கு வருண பகவானுக்கு அனைவரும் நன்றி தெரிவித்தனர்.

