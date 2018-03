5 ஆண்டுகள் ராணுவத்தில் பணியாற்றினால்தான் அரசு வேலை? – நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு பரிந்துரை

ராணுவத்தில் 5 ஆண்டுகள் கட்டாயமாக பணியாற்றியவர்களுக்கே மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசுகள் வேலை வழங்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு தனது பரிந்துரையில் தெரிவித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன.

பாதுகாப்புத் துறையில் எழுந்துள்ள ஊழியர்கள், வீரர்கள் பற்றாக்குறையை காரணம் காட்டி இந்தப் பரிந்துரையை தெரிவித்துள்ளது.

நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு அளித்துள்ள பரிந்துரையில், ”இந்திய ராணுவத்தில் 7ஆயிரம் அதிகாரிகள் , 20 ஆயிரம் வீரர்கள் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. அதேபோல விமானப்படையில் 150 அதிகாரிகள், 15 ஆயிரம் வீரர்கள் இடம் காலியாக இருக்கிறது. இதேபோல, கடற்படையில் 150 அதிகாரிகள், 15 ஆயிரம் வீரர்கள் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது.

இதற்கிடையே மத்திய அரசின் கீழ் வரும் ரயில்வே துறையில் 30 லட்சம் ஊழியர்களும், மாநில அரசுகள் 2 கோடி ஊழியர்களையும் பணிக்கு வைத்துள்ளனர்.

இனிவரும் காலங்களில் அரசு வேலை வேண்டுபவர்களுக்கு ராணுவத்தில் கட்டாயமாக 5 ஆண்டுகள் சேவை செய்து இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும். இதை மத்திய அரசின் பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித்துறை கவனிக்க வேண்டும்.

முப்படைகளிலும் நிலவும் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையை கருத்தில் கொண்டும், அதை நிரப்பும் வகையில் இந்தப் பரிந்துரையை அளித்துள்ளோம்.

ஆதலால், அரசு வேலையில் சேர விரும்புவர்கள் அனைவரும் இனிவரும் காலங்களில் 5 ஆண்டுகள் ராணுவத்தில் கட்டாயம் சேவைசெய்து இருக்க வேண்டும் என்று விதியை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து மத்திய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சகம், மத்திய பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித்துறை ஆகியவை கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Source: The Hindu

