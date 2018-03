ஓ.பன்னீர்செல்வம் உடல் நலம் போல் பட்ஜெட்டும் உடல் நலம் பாதிப்பு : முத்தரசன்

சென்னை : துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது உடல் நலம் பாதிப்பையும் பொருட்படுத்தாமல் 2.5 மணி நேரம் பட்ஜெட் வாசித்ததாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அவரது உடல் நலம் போல் பட்ஜெட்டும் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் முத்தரசன் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

O. panneerselvam, as budget and health impact of health: mutharasan

Chennai: Deputy Chief Minister o. panneerselvam, regardless of his physical health impact of budget 2.5 hours reading