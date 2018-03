சிலை விவகாரம் : எச்.ராஜா மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரிய மனு தள்ளுபடி

மதுரை: பெரியார் சிலை விவகாரத்தில் எச்.ராஜா மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. பெரியார் சிலையை அகற்றுவது தொடர்பாக பேஸ்புக்கில் பா.ஜ.க. தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா கருத்து தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Statue: h. Action demanded the King dismissed

In the case of people living with HIV: Madurai Periyar’s statue on the King to take action under the goondas Act petition requested by IND.