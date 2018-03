தமிழக பட்ஜெட் 2018ல் எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளவு நிதி?

சென்னை : 2018 -19 நிதியாண்டிற்கான முழு பட்ஜெட் சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. நிதியமைச்சர் பொறுப்பை வகிக்கும் துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் 8வது முறையாக தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டில் எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக பட்ஜெட்டில் துறைவாரியாக இந்த நிதியாண்டிற்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதியின் விவரங்கள் : பள்ளி கல்விதுறை – ரூ. 27,205.88 கோடி

உயர்கல்வி துறை – ரூ. 4620.20 கோடி

இளைஞர்கள் நலன் மற்றும் விளையாட்டு துறை – ரூ.191.18 கோடி

மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் – ரூ. 545 கோடி

சுகாதார துறை – ரூ.11,638.44 கோடி

வேளாண்மை துறை – ரூ.8916 கோடி

வேதா நிலையத்தை நினைவிடமாக்க – ரூ.20 கோடி

தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு துறை – ரூ.347.59 கோடி

பேரிடர் நிவாரண நிதியம் – ரூ.786 கோடி

காவல்துறை – ரூ.7877 கோடி

மகளிர் திருமண உதவி திட்டங்கள் – ரூ.724 கோடி

அம்மா ஸ்கூட்டர் திட்டம் – ரூ.250 கோடி

மகளிர் சுகாதார திட்டத்தில் நாப்கின் வழங்க ரூ.60.58 கோடி

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்காக – ரூ.172 கோடி

பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை – ரூ.972.86 கோடி

தூய்மை இந்தியா திட்டம் – ரூ.1,074 கோடி

வருவாய் துறை – ரூ. 6.144 கோடி

நெடுஞ்சாலை துறை – ரூ. 11,073.66 கோடி

உள்ளாட்சிதுறை – ரூ.17,869 கோடி

குடிநீர் திட்டங்கள் – ரூ.1,853 கோடி

முதல்வரின் மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் – ரூ.1,361.60 கோடி

அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டம் – ரூ.1,789 கோடி

பழங்குடியினர் நலன் – ரூ.333.82 கோடி

இலவச சைக்கிள் திட்டம் – ரூ.71.01 கோடி

மடிக்கணினி திட்டம் – ரூ. 758 கோடி

இலங்கைத் தமிழர் நலன் – ரூ. 109 கோடி

