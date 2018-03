மதுரை: திருச்சியில் காவல் ஆய்வாளர் உதைத்ததால் இறந்த உஷாவின் வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரிக்க கோரி மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. உஷாவின் கணவர் ராஜா தொடர்ந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்ற கிளையில் விரைவில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Since the police inspector in trichy, Madurai: kicked up the case of a deceased Usha sibisi dhi was demanding petition questioned