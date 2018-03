ஸ்டெர்லைட் ஆலை தீமை குறித்த விழிப்புணர்வு பொதுக்கூட்டத்திற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி

மதுரை: ஸ்டெர்லைட் ஆலை தீமை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது. மார்ச் 24-ல் பொதுக்கூட்டத்தை நடத்த அனுமதிகோரி தூத்துக்குடி எஸ்பியிடம் புதிதாக மனு அளிக்கவும் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. மனுவை பரிசீலித்து பொதுக்கூட்டத்திற்கு தூத்துக்குடி எஸ்.பி. அனுமதி வழங்க உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

Awareness of the evils of the factory meeting court permission sterlit

