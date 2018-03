திருவள்ளூர்: மாதவரம் பால் பண்ணையில் அம்மோனியா வாயு கசிவு காரணமாக மக்களுக்கு கண் எரிச்சல் மற்றும் மூச்சுதிணறல் ஏற்பட்டுள்ளது. பால் பண்ணையில் ஏற்பட்ட அம்மோனியா வாயு கசிவை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Madhavaram milk farm in ammonia gas leak: people

Tiruvallur: madhavaram milk farm in ammonia gas leakage due to eye irritation and moochuthinaral for the masses