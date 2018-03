2019-ம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக, காங்கிரஸ் கட்சிகள் ‘இடம் மாறும்’: சிவசேனா கட்சி கணிப்பு

2019-ம் ஆண்டில், நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ், பாஜகவின் எம்.பி.க்கள் கணக்கீட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு, இடம் மாறும் என்று சிவசேனா கட்சி தனது கணிப்பை தெரிவித்துள்ளது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், கோரக்பூர், புல்பூர், பிஹார் மாநிலம் அராரியா ஆகியவற்றில் பாஜகவை தோற்கடிதத்து, சமாஜ்வாதிக் கட்சி வெற்றி பெற்றதை சுட்டிக்காட்டி சிவசேனா கட்சி கருத்து தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக தனது அதிகாரபூர்வ நாளேடான சாம்னாவில் தலையங்கத்தில் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளது. அதில் கூறப்பட்டு இருப்பதாவது:

2019-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், கோரக்பூர், புல்பூர், அராரியா ஆகிய மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கு நடந்த இடைத் தேர்தலில் பாஜக படுதோல்வி அடைந்துள்ளது மிகவும் கவனிக்கத்தக்கதாகும்.

இடைத் தேர்தலில் கிடைத்த வெற்றி எதிர்க்கட்சிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கத்தைக் கொடுக்கும். இப்போது, பாஜகவினர் இதுநாள் வரை இருந்த கற்பனை உலகத்தில் இருந்து விடுபட்டு இருப்பார்கள் என நினைக்கிறோம்.

தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டுவிட்டோம் என்பதை மக்கள் இப்போது உணர்ந்துவிட்டார்கள். ஆனால், மக்களிடையே தற்போது கொழுந்து விட்டு எரிந்து வரும் எதிர்ப்புத் தீயை மேலும் வளர்த்துவிட, எதிர்க்கட்சிகளிடையே சர்வவல்லமையும் படைத்த சிறந்த தலைவர் இல்லை.

எங்களின் கணிப்பின்படி, 2019-ம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக, காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களின் எண்ணிக்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும். இதனால், இரு கட்சிகளும் இருக்கின்ற நிலையில் மாற்றம் ஏற்படும்.

தற்போது, மோடி, அமித்ஷா கூட்டணிக்கு 280 எம்.பி.க்கள் மக்களவையில் இருக்கிறார்கள். காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 50 எம்.பி.க்கள் கூட இல்லை. மற்ற எதிர்க்கட்சிகளையும் சேர்த்தால்கூட 150எம்.பி.க்களைத் தாண்டாது. இதுதான் 2014-ம் ஆண்டு சூழல். ஆனால், இந்த சூழல் 2019-ம் ஆண்டு நிச்சயம் மாறும்.

மக்களின் முன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மிகப்பெரிய பிம்பத்தை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார். இந்த பிம்பத்தை எதிர்த்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக போராட வேண்டி இருக்கும்.

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் புகழில்,ஆளுமையில் இனிவரும் காலங்களில் மாற்றம் ஏற்படலாம். தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் சரத்பவார், மேற்கு வங்க முதல்வரும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவர் மாயாவதி, ராகுல் காந்தி ஆகியோர் பிரதமர்களாக வருவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

