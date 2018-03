படகு பழுதாகி கடலில் தவித்த 12 மீனவர்கள் மீட்பு

படகு பழுதாகி கடலில் தவித்த குளச்சல் மீனவர்கள் 12 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். கடற்படை கப்பலில் மீட்கப்பட்டு கர்நாடகா மல்பே தீவுக்கு கொண்டு செல்கின்றன. கரைக்கு திரும்பும்போது விசைப்படகு பாறையில் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. படகு விபத்துக்குள்ளான நிலையில் 8 மணி நேரத்திற்கு பிறகு கடற்படையினர் மீட்டனர். புயல் எச்சரிக்கை தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து கரை திரும்பும்போது விபத்து ஏற்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

The boat was in disrepair in sea 12 fishermen rescue

This boat was in disrepair in the sea, the construction of fishermen were rescued 12 people. Navy ship have been rescued in Curr resort