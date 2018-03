மதுரை: தேனி மாவட்டம் குரங்கணி மலையில் காட்டுத்தீயில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 13 ஆக உயர்ந்துள்ளது. மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி கவுண்டம்பாளையத்தை சேர்ந்த கண்ணன் என்பவர் உயிரிழந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Kurangani forest fires: the number of casualties rises to 13

