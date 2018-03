தேனி காட்டுத்தீயில் சிக்கி பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 13ஆக உயர்வு.. கவுந்தபாடியை சேர்ந்த கண்ணன் பலி

மதுரை: குரங்கணி காட்டுத்தீயில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 13ஆக அதிகரித்துள்ளது. தேனி மாவட்டம் குரங்கணி மலைப்பகுதியில் ட்ரெக்கிங் சென்ற 36 பேர் அங்கு ஏற்பட்ட காட்டுத் தீயில் சிக்கினர். அவர்களில் 9 பேர் மலைப்பகுதியிலேயே தீயில் கருகி உயிரிழந்தனர். படுகாயமடைந்த 16 பேர் மதுரை, கோவை மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்தனர். இந்நிலையில் பலத்த காயமடைந்த பலர் சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தனர். இதனால் பலி எண்ணிக்கை நேற்றிரவு 12 ஆக உயர்ந்தது. இந்நிலையில் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்றுவந்த கண்ணன் என்பவர் சிகிச்சைப் பலனின்றி இன்று உயரிழந்தார். கவுந்தபாடியை சேர்ந்த கண்ணன் காட்டுத் தீயில் சிக்கி பலத்த காயமடைந்தார். மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த அவர் இன்று சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதன்மூலம் பலி எண்ணிக்கை 13ஆக அதிகரித்துள்ளது.

Source: OneIndia

English summary

