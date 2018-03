மக்களவை தேர்தலில் பாஜகவை தோற்கடிக்க எல்லோருக்கும் பொதுவான வேட்பாளர்: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆலோசனை

அடுத்த மக்களவைத் தேர்தலில் எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒரு வேட்பாளரை பாஜகவுக்கு எதிரே நிறுத்த வேண்டும். அதுதான் ஆளும் பாஜக கூட்டணியைத் தோற்கடிக்க சிறந்த வழிமுறையாக இருக்கும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆலோசனை தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சுதாகர் ரெட்டி பிடிஐக்கு அளித்த பேட்டி:

பெரும்பாலான மாநிலங்களில் அத்தகைய அணுகுமுறையை பின்பற்ற முடியும். ஆனால் இந்த வழிமுறை தேசிய அளவில் சாத்தியமில்லை. காங்கிரஸ் மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகள் உள்ள மாநிலங்களிலும் மற்றும் காங்கிரஸ் மற்றும் பிராந்தியக் கட்சிகள் பிரதான எதிர்க்கட்சிகளாக உள்ள மாநிலங்களிலும் இவற்றை செயல்படுத்த முயற்சிக்கலாம்.

பாஜகவுக்கு எதிராக போட்டியிட ஒரு பொது வேட்பாளரை காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் களமிறக்க வேண்டும். ஒருவருக்கு ஒருவர் எனும் நேரடி போட்டியே சிறந்தது என நாங்கள் கருதுகிறோம். அது நடக்கக் கூடியதுதான். சிலமாநிலங்களில், இதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஆனால் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் இதற்கு சாத்தியம் உண்டு. அதையே நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்.

உத்தரபிரதேசத்தில் கோரக்பூர் மற்றும் புல்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு இடைத்தேர்தல்களின் முடிவுகள், பா.ஜ.க. இழந்த இடங்களில், “மதச்சார்பற்ற கட்சிகளுக்கு பெரிய உத்வேகம்” என்று அவர் கூறினார்.

மதசார்பற்ற சக்திகளின் ஒற்றுமையினால் மதவாதத்தையும், சங் பரிவார், பாஜக உள்ளிட்ட மதவாதத்தை தோற்கடிக்கமுடியும் என்பதை இத் தேர்தல் முடிவு காட்டுகிறது.

இரண்டு இடைத் தேர்தல்களிலும் சமாஜ்வாடி கட்சிக்கு ஆதரவு முடிவெடுத்த பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவர் மாயாவதிக்கு நமது வாழ்த்துக்கள். பாஜகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் அவரது நிலைப்பாட்டினால்தான் இந்த வெற்றி சாத்தியமானது.

“இது மதச்சார்பற்ற சக்திகளிடையே நல்ல நம்பிக்கையை உருவாக்குகிறது, மேலும் அது” சங்க் பரிவார் “மற்றும் பி.ஜே.பி” மீது நல்ல தாக்குதலைக் கொடுக்கும் நாட்டில் “மதச்சார்பற்ற கட்சிகளிடையே” மிகவும் நெருக்கமான ஒற்றுமைக்கு வழிவகுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன்.

இவ்வாறு இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தனது பேட்டியில் தெரிவித்தார்.

