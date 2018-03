13-ஆக உயர்ந்தது குரங்கணி காட்டுத் தீயில் சிக்கி பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை

மதுரை: தேனி மாவட்டம் குரங்கணி மலை காட்டுத் தீயில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 13-ஆக உயர்ந்துள்ளது. மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி கவுந்தம்பாடியை சேர்ந்த கண்ணன் என்பவர் உயிரிழந்தார். தேனி மாவட்டம் குரங்கணி மலைப்பகுதியில் சென்னையை சேர்ந்த ஒரு குழுவினரும், ஈரோட்டைச் சேர்ந்த ஒரு குழுவினரும் மொத்தம் 36 பேர் மலையேற்றத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். கடந்த ஞாயிறன்று அவர்கள் மலையில் இருந்து இறங்கும் போது குரங்கணி வனப்பகுதியில் எதிர்பாரதவிதமாக பயங்கர காட்டுத்தீ ஏற்பட்டது. இதனால் செய்வதறியாது திகைத்த இரு குழுவினரும் நாலாபுறமும் சிதறி ஓடினர். இவர்களில் ஒரு சிலர் பள்ளமான பகுதியில் குதித்து உயிர் தப்பினர். இந்த தீ விபத்தில் சிக்கி 9 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். படுகாயமடைந்தவர்கள் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர். இதில் மேலும் 2 பேர் உயிரிழந்திருந்த நிலையில் கோவையைச் சேர்ந்த திவ்யா விஸ்வநாதன் மதுரை தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று இறந்தார். இந்நிலையில் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த தீ விபத்தில் சிக்கி படுகாயமடைந்த கண்ணன் என்பவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்துள்ளார். இதனால் காட்டுத் தீக்கு பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 13-ஆக அதிகரித்துள்ளது. சிகிச்சை பெற்று வந்த கண்ணன் உட்பட 4 பேரை தமிழக அரசு அமைத்துள்ள மருத்துவ குழுவினர் நேரில் சென்று பார்த்தனர். தீவர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ள 4 பேரில் கண்ணன், அனுவித்யா ஆகியோருக்கு சீறுநீரகம் செயலிழந்துள்ளதாக மருத்துவ குழுவினர் தெரிவித்திருந்தார்கள். இருவருக்கும் டயாலிசிஸ் முறையில் இரத்த சுத்திகரிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறியிருந்தனர். இந்நிலையில் கண்ணன் உயிரிழந்துள்ளது அவர்களது உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Source: Dinakaran

