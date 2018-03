பாஜகவை வீழ்த்த உ.பி. பார்முலாவே சிறந்தது; மோடி தோல்வி கவுண்டவுன் தொடங்கிவிட்டது: வீரமணி

வட மாநிலங்களில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல்களில் பாஜகவுக்கு ஏற்பட்ட தோல்விகளைத் தொடர்ந்து, தோல்வி கவுண்டவுன் ஆரம்பமாகி விட்டது, உ.பி.யில் பின்பற்றப்பட்ட கூட்டணி பார்முலாவை மற்ற இடங்களிலும் பின்பற்ற வேண்டும் என தி.க.தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி வெளியிட்ட அறிக்கையில், ”பாஜக ஓராண்டுக்கு முன்னர், முக்கிய பெரிய மாநிலங்களில் ஒன்றும், இந்தி பிரதேசத்தில் முதன்மையாகவும் உள்ள மாநிலமுமான உத்தரப் பிரதேசத்தில் சட்டமன்றத்தில், 403 சட்டமன்ற இடங்களில் 312-ஐ கைப்பற்றியது.

பாஜக அந்த வெற்றி மிதப்பில், தேர்வு செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிலிருந்து ஒருவரை கூட முதல்வர், துணை முதல்வர் பதவிக்கு நிறுத்தாமல், பிரதமர் மோடியும், அமித்ஷாவும், கோரக்பூர் தொகுதியில் 5 முறை தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று நாடாளுமன்றத்தில் அமர்ந்த யோகி ஆதித்யநாத் என்ற சாமியாரை முதல்வர் பதவியிலும், துணை முதல்வராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகத் தேர்வு பெற்ற (பூல்பூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதி) கேசவ் பிரசாத் மயூராவையும் நியமித்தார்கள்.

இவர்களின் ஆட்டம் உ.பி. ஆட்சியில் தலைகால் தெரியாமல் இந்த ஓராண்டில் நடைபெற்று வரும் அவல நிலையில், இந்த இரு தொகுதிகளுக்கும் நடந்த இடைத்தேர்தலில் பாஜக படுதோல்வி அடைந்தது.

மோடி, ஆதித்யநாத் செல்வாக்கு நாடு முழுவதும் உ.பி. முதல் அனைத்து இடங்களிலும் தேய்ந்து வருகிறது என்பது சுவரெழுத்து எழுதுவதைப்போல் காட்டியுள்ளது.

கோரக்பூர் தொகுதி யோகி ஆதித்யநாத்தின் இந்துத்துவா கோட்டை என்று அவர் தொடர்ந்து 4, 5 முறை வெற்றி பெற்றதால் தம்பட்டம் அடிக்கப்பட்டது. அங்கு பாஜகவால் நிறுத்தப்பட்ட வேட்பாளரான ஒருவரை சமாஜ்வாடி கட்சி தோற்கடித்துள்ளது.

உபேந்திர சிங் சுக்லா என்ற பாஜக வேட்பாளரை 21,961 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சமாஜ்வாடி கட்சி வேட்பாளர் தோற்கடித்தார். அதேபோன்று, உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பூல்பூர் மக்களவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் சமாஜ்வாதி வேட்பாளர் நாகேந்திர பிரதாப்சிங் படேல், பாஜகவைவிட 59,613 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். எனவே அங்கு சமூகநீதி – இரு தொகுதிகளிலும் வென்றுள்ளது.

உ.பி.யில் இந்த ஓராண்டில் யோகி ஆதித்யநாத் ஆட்சி ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சி தான்தோன்றித்தனமாக நடைபெற்றதற்கு உ.பி. மக்களின் பதிலடி ஜனநாயக ரீதியாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பீகார் மாநிலம், அராரியா நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு நடைபெற்ற இடைத் தேர்தலில், போட்டியிட்ட ராஷ்டிரிய ஜனதா தள வேட்பாளர் சராப்ரஸ் ஆலம் ஐந்து லட்சம் வாக்குகளைப் பெற்று தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாஜக வேட்பாளரை தோற்கடித்துள்ளார்.

மோடியின் பிரச்சாரம் பாஜகவிற்கு இறங்கு முகத்தையே தந்துள்ளது. வெற்றி பெற்றதாக பீற்றிக் கொள்ளும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கூட சில அரசியல் வித்தை வியூகங்களால் அந்த வெற்றிகளை அவர்கள் பறித்துள்ளார்கள் என்பது நாட்டில் பல பேருக்குத் தெரியாது.

திரிபுராவானாலும், மேகாலயாவானாலும், நாகாலாந்தானாலும் அங்கு கூட்டணி வித்தை, காங்கிரஸ் கட்சி விரைந்து அரசியல் முடிவுகளை எடுக்கத் தயக்கம், மற்றவையால்தான் அந்த வெற்றித் தோற்றம் பாஜகவுக்குச் சென்றது. மேகாலயாவில் இரண்டே இரண்டு பாஜக எம்எல்ஏக்கள் வெற்றி பெற்ற நிலையில் மற்ற கட்சிகளை இணைத்து பாஜகவின் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்துள்ளது.

திரிபுராவில்கூட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட்டணி சேராமல் தனியே நின்றது. இது சரியான அணுகு முறையாக இந்தச் சூழலில் தெரியவில்லை. இதனை பாஜக பயன்படுத்திக் கொண்டது.

நாகாலாந்தில் மொத்தம் 60 தொகுதிகளில் 20 தொகுதிகளில் மட்டுமே பாஜக போட்டியிட்டது. மற்ற 40 தொகுதிகளை என்.டி.பி.பி.க்கு விட்டுக் கொடுத்தது. என்.டி.பி.பி. கட்சிக்கு 15 இடங்களும், பாஜகவுக்கு 11 இடங்களும் கிடைத்தன.

மொத்தம் 60 இடங்களில் 11 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற பாஜக மற்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்து ஆட்சி அமைத்தது.

மேகாலயாவில் இரண்டு இடங்களில் மட்டும் வெற்றி பெற்று பாஜக ஆட்சி அமைத்துள்ளது. நாகாலாந்தில் 60 இடங்களில் 11 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று பாஜக ஆட்சி அமைத்துள்ளது. திரிபுராவில்கூட, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (சிபிஎம்), காங்கிரஸ் கட்சி, ஐ.பி.எப்.டி கட்சியினர் பெற்ற வாக்குகளைக் கூட்டி, அதில் பா.ஜ.க.வின் ஓட்டுக்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் அதன் தோல்வி முகம் புரியும்.

பீகார் மாநிலத்திலும் ஜெஹனாபாத், பபுவா சட்ட சபைத் தொகுதிகளுக்கு நடந்த இடைத்தேர்தலில் ஜெஹனாபாத் தொகுதியில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளமும் (லாலு பிரசாத் யாதவின் கட்சி), பபுவா தொகுதியில் பாஜகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

இதேபோல் தான் முன்பு கோவா போன்ற மாநிலங்களிலும் ஆளுநர்களின் தயவால் ஆட்சிகளை பாஜக ஆட்சி அமைத்தது. மணிப்பூரில் ஆளுநரைத் துணை கொண்டு ஆட்சி அமைத்த கோமாளித்தனத்தை என்னவென்று சொல்லுவது.

உ.பி.யிலும், பீகாரிலும் 3 தொகுதிகளில் பா.ஜ.க.விற்கு விழுந்த பலத்த அடி சாதாரணமானதல்ல. பிரதமர் மோடி செல்வாக்கு நாளும் குறைந்து தேய்ந்து வருகிறது. எதிர்க்கட்சிகள் உ.பி. போல ஒருங்கிணைந்து விட்டுக் கொடுத்து, மதவெறி அமைப்பான பா.ஜ.க.வைத் தனிமைப்படுத்தித் தோற்கடிக்க வேண்டும்.

பிரதமர் மோடி 2014-ல் தந்த வாக்குறுதிகளில் எதனையும் உருப்படியாக நிறைவேற்றவில்லை என்பது அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் புரிந்து வருகிறது. மக்களின் கோபம் பாஜகவிற்கு தோல்வியை முகத்தில் அறைவதைப் போல தொடர்ந்து இடைத்தேர்தலில் ராஜஸ்தான், ம.பி. போன்ற மாநிலங்கள் உட்பட பரவலாக நாடு தழுவிய அளவில் தந்து கண்விழிக்கச் செய்து வருகிறது.

பணமதிப்பு இழப்புத் திட்ட தோல்வி, ஜி.எஸ்.டி. வரி விதிப்பு என்ற கொதிநிலை, வங்கிகளில் பல லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் பெரும் கார்ப்பரேட் முதலாளி நீரவ் மோடி

போன்றவர்கள் சுருட்டல். அதேநேரத்தில் அப்பாவி விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்திற்கு வழி செய்யாமை, இளைஞர்களிடையே வேலையில்லாத்

திண்டாட்டம், புதிய வேலைவாய்ப்புகள் இல்லாமை என்பதைவிட, இருக்கும் வேலை வாய்ப்பும்கூட பறிக்கப்படும் வேதனை.

வாட்டிடும் வறுமை நிலை இவைகளாலும், வெளிப்படையாக, சுதந்திரம் பறிப்பு, ஹிந்துத்துவாவைப் புகுத்தி தாழ்த்தப்பட்ட, இஸ்லாமிய, கிறித்துவ அடிப்படை உரிமைகளைப் பறித்து, வன்முறையைக் கட்டவிழ்த்து விட்டுள்ள நிலை, சமூக நீதிக்குச் சவக்குழி ஆகிய அத்தனையும்தான் உண்மைகளாகும்.

எதிர்க்கட்சிகள் வாக்குகள் சிதறாவண்ணம். உ.பி. பார்முலாவை கைக்கொள்வது அவசியம் அவசரம். பாஜக மோடி ‘கவுண்ட் டவுன்‘ இறங்கு முகம் தொடங்கி விட்டது. வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும், கட்சித் தலைவர்களுக்கும் நமது வாழ்த்துகள்.”

இவ்வாறு வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

To bring down the BJP, e. p. The formula was better; MODI failure countdown has begun: Veeramani

In the Northern States held by-election defeat for the BJP in the wake of defeat, aram countdown