சுகாதாரத்துறைக்கான நிதி ஒதுக்கீடு போதாது: சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர் சங்கம்

நிதி ஒதுக்கீடு போதிய அளவில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. வெறும் ரூ 11,634 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது யானைப் பசிக்கு சோளப் பொறி போட்டது போல் உள்ளது என சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து அதன் பொதுச் செயலாளர் ஜி.ஆர்.ரவீந்திரநாத் விடுத்துள்ள அறிக்கை:

“தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் 2018-19 ஆண்டிற்கான வரவு செலவு அறிக்கையை நிதியமைச்சர் ஓபிஎஸ் இன்று தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில் மருத்துவத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு ஏமாற்றமளிக்கிறது. சென்ற ஆண்டு டெங்கு காய்ச்சலால் அதிகமான நோயாளிகள் தமிழகத்தில்தான் இறந்தனர்.

டெங்கு நோயாளிகள் இறப்பில் தமிழகம் முதலிடத்தை பிடித்தது. டெங்கு,பன்றிக் காய்ச்சல், ஜப்பானிய மூளைக்காய்ச்சல், மலேரியா, தொழுநோய், யானைக்கால் நோய் போன்றவையும் தமிழகத்தில் பரவி வருகின்றன .இந்திய அளவில் நலக்குறியீட்டில் இரண்டாம் நிலையில் இருந்த தமிழகம் மூன்றாம் நிலைக்கு இந்தாண்டு பின்தங்கிவிட்டது.இது கவலை அளிக்கிறது.

இவற்றை கவனத்தில் கொண்டு, தமிழக மக்களின் இன்றைய தேவைக்கு ஏற்ப மருத்துவக் கட்டமைப்பு வசதிகளும்,நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும். அதற்கு இந்நிதி ஒதுக்கீடு போதுமானதாக இல்லை.

மேலும், மருத்துவத் துறையில் ஏராளமான பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.செவிலியர்கள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் ஒப்பந்த முறையிலும்,தற்காலிக அடிப்படையிலும் மிகக் குறைந்த ஊதியத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்கள்.அவர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட வேண்டும்.

இவற்றை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறைக்கான நிதி ஒதுக்கீடு போதிய அளவில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. வெறும் ரூ 11,634 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது யானைப் பசிக்கு சோளப் பொறி போட்டது போல் உள்ளது.எனவே,மக்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறைக்கான நிதிஒதுக்கீட்டை அதிகப்படுத்தவேண்டும்.

ஒதுக்கப்படும் நிதியையும் நேரடியாக அரசு மருத்துவக் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த செலவிடவேண்டும். மருத்துவக் காப்பீடு மூலம் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கும்,மருத்துவக் காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கும், இடைத்தரகர்களுக்கும் ,மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகத் தினருக்கும் வாரி வழங்கக் கூடாது” என்று ரவீந்திரநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

