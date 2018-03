‘100 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் விராட் கோலியின் வாழ்க்கை வரலாறு வரைக’ : மேற்கு வங்க 10-ம் வகுப்புத் தேர்வில் இடம்பெற்ற வினா

இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி தன் மேல் வெளிச்சம் விழாமல் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஒதுங்கியிருந்தாலும் கேள்வித்தாள் வரை அவர் பெயர் பிரபலமடைந்திருப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது ஆரோக்கியமான போக்கா என்று சமூக ஆர்வலர்கள் சிலர் சந்தேகமும் எழுப்பியுள்ளனர்.

மேற்கு வங்க மாநில 10-ம் வகுப்புத் தேர்வில் மாணவர்கள் எதிர்கொண்ட ஆச்சரிய மகிழ்ச்சிக்கான காரணம், வினாத்தாளில் இந்திய கிரிக்கெட் ஐகான் பற்றிய கேள்வி இடம்பெற்றிருப்பதே.

அதில் கீழ்வரும் விவரங்களைக் கொண்டு விராட் கோலி பற்றி 100 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் வாழ்க்கை வரலாறு வரைக என்று வினாத்தாளில் ஒரு கேள்வி இருந்தது.

இது குறித்து மாணவி ஷ்ரேயஸ் கோஷல் என்பவர் ஆங்கில ஊடகத்துக்கு தெரிவிக்கும் போது, “10 மார்க்குகளுக்கான விடையளிக்க வேண்டிய கட்டாய வினாவாகும் இது.

திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. லஷ்மி ரத்தன் சுக்லா இது குறித்து கூறும்போது, “கோலியின் வாழ்க்கை அர்ப்பணிப்பு, கட்டுக்கோப்பு, ஒழுக்கம், கடின உழைப்பு ஆகியவை கொண்டது. இவை மாணவர்களுக்கு ஓர் உதாரணமாகத் திகழும்” என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

Not exceeding 100 words ‘ Virat Kohli draw ‘: the life history of West Bengal’s 10-question examination held in

Indian Captain Virat Kohli in his fall from the top light, though not cricket kelvithal