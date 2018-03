சமயபுரம் கோயிலில் 150 ஆண்டு பழமையான அரசமரம் முறிந்தது

மண்ணச்சநல்லூர்: திருச்சி சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயிலுக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளி மாநிலங்களிலிருந்து பக்தர்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளனர். தற்போது அம்மனுக்கு பூச்சொரிதல் விழா நடந்து வருகிறது. இதையொட்டி பல்வேறு கிராமங்கள், மாவட்டங்களிலிருந்து ஆண், பெண் பக்தர்கள் ஏராளமானோர் பாதயாத்திரையாக வந்து அம்மனை தரிசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று காலை கோயில் தென்புறம் பழைய முடிகாணிக்கை வழங்கும் இடம் அருகே பெருவள வாய்க்கால் ஆற்றையொட்டி உள்ள விநாயகர் கோயில் அரசமரத்தின் கிளை காலை 11 மணி அளவில் திடீரென முறிந்து மின்கம்பிகள் மீது விழுந்தது. இதில் அந்த வழியே சென்ற மின்கம்பிகள் சேதமடைந்தது. அப்போது மரத்துக்கு அடியில் நின்ற பக்தர்கள் மரம் முறியும் சத்தம் கேட்டு ஓடியதால் உயிர் தப்பினர். இதனால் அப்பகுதியில காலை 11 மணியிலிருந்து மின்சாரம் தடைபட்டது. தகவலறிந்த மின்வாரிய ஊழியர்கள், பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் அங்கு வந்து பார்வையிட்டனர். மரக்கிளை அப்புறப்படுத்தும் பணி நடந்து வருகிறது. கோயில் புனரமைப்புக்கு முன்பு இந்த மரத்தையொட்டி தான் முடிக்காணிக்கை கூடம், அருகிலே ஆறு இருந்ததால் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள், முடிகாணிக்கை செலுத்துவோர் இந்த ஆற்றில் குளித்துவிட்டு கரையோரத்தில் உள்ள விநாயகர், அரச மரத்தை சுற்றி வருவார்கள். அரசமரம், விநாயகரை ஒன்பது முறை சுற்றி வந்து வழிபட்டால் குழந்தை வரம், திருமண தடை நீங்குவதாக நம்புகின்றனர். இதனால் இப்பகுதியில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். கோயில் புனரமைக்கப்பட்டபின் ஆறு ஒரு கி.மீ. தள்ளி திருப்பிவிடப்பட்டதால விநாயகரை தரிசிப்பவர்கள் மட்டுமே இங்கு வந்துசெல்கின்றனர். இதனால் இன்று பக்தர்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையிலே நின்றனர். மரம் முறியும் சத்தம் கேட்டதுமே அவர்கள் சிதறிஓடிவிட்டனர். இருப்பினும் சாமி போல் கருதும் பழமைவாய்ந்த அரச மரம் மேற்பகுதி பட்டு போனதுடன் கிளையும் முறிந்து் விழுந்ததால் வேதனை அடைந்துள்ளனர். பழைமை வாய்ந்த இந்த மரத்தை பராமரித்து பாதுகாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

Samayapuram Temple 150 year old bodhi tree was broken

