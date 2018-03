தேவனேரி கடற்கரையில் மணல் அள்ளிய இயந்திரம் பொதுமக்கள் சிறைபிடிப்பு

திருப்போரூர்: மாமல்லபுரம் அருகே தேவனேரி கிராமத்தில் உள்ள கடற்கரையில் ஜேசிபி மூலம் மணல் திருடப்படுவதாக பொதுமக்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, கிராம மக்கள் விரைந்து சென்று, ஜேசிபி இயந்திரங்களை மடக்கி பிடித்தனர். அங்கு, 40 லோடு மணல் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் லாரிகளில் மணல் ஏற்றி வெளியிடங்களுக்கு கொண்டு செல்லவும் தயார் நிலையில் இருந்தது.இதையடுத்து, வருவாய் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. மாமல்லபுரம் வருவாய் ஆய்வாளர் நாராயணன், தேவனேரி விஏஓ உமாபதி ஆகியோர் மாமல்லபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்தனர். இதற்கிடையே பொக்லைன் இயந்திரத்தை நேற்றிரவு மர்ம நபர்கள் எடுத்து சென்றனர். மாமல்லபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, கடல் மணலை சட்டவிரோதமாக அள்ளிய நபர்கள் யார் என்று விசாரித்து வருகின்றனர். ஆற்று மணலுடன் விற்பனை: கட்டுமான பொருட்களில் முக்கியமாக விளங்கும் ஆற்று மணல், தற்போது மூன்றரை யூனிட் ரூ.50 ஆயிரத்துக்கு விற்கப்படுகிறது. விழுப்புரம், கரூர் மாவட்டங்களில் இருந்து மணல் கொண்டு வரப்படுகிறது. இதனால் அதிக லாபம் சம்பாதிக்கும் நோக்கத்தில் ஆற்று மணலுடன் கடல் மணல் கலந்து விற்பனை செய்யப்படுவதாகத்தான் இரவு நேரங்களில் கடல் மணலை திருடி செல்வதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது.

