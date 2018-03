சென்னை குடிநீருக்காக அனுப்பப்படும் வீராணம் தண்ணீர் 3 நாளில் நிறுத்தம்

காட்டுமன்னார்கோவில்: கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்கோவிலில் வீராணம் ஏரி 6150 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது. இதில் 1465 மில்லியன் கன அடி தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியும். சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 45 ஆயிரம் ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது. கடந்த 4 மாதமாக மழை பெய்யாததாலும், காவிரி நீர் கிடைக்காததாலும் வீராணம் ஏரியில் தண்ணீர் குறைந்து மணல் திட்டுகள் தெரிய ஆரம்பித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், பைப் லைன் மூலமாக சென்னைக்கு அனுப்பப்படும் தண்ணீர் நிறுத்தப்படவில்லை. இதன் காரணமாக நீர்மட்டம் மளமளவென சரிந்து 39.15 அடியாக குறைந்து போனது. ஆரம்பத்தில் சென்னை குடிநீர் தேவைக்காக 27 கன அடி தண்ணீர் அனுப்பப்பட்டு வந்தது. தற்போது வீராணம் ஏரி நீரின்றி வறண்டு வருவதால், சென்னைக்கு குடிநீர் அனுப்புவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது. இது குறித்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, இன்னும் மூன்று நாட்களுக்குள் சென்னைக்கு தண்ணீர் அனுப்புவது படிப்படியாக நிறுத்தப்படும். தற்போது சென்னை குடிநீருக்கு வினாடிக்கு 15 கன அடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்தடுத்து வரும் நாட்களில் ஐந்து கன அடியாக குறைக்கப்பட்டு, மூன்று நாட்களில் முழுவதுமாக நிறுத்தப்படும் என்றார். கடந்த 3 மாதகாலமாக விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

