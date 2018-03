மார்த்தாண்டத்தில் ரூ.142 கோடியில் துவங்கிய பாலப்பணி 20 நாட்களாக நிறுத்தம்

கருங்கல்: மார்த்தாண்டத்தில் ரூ.142 கோடி மதிப்பில் தொடங்கிய பாலப் பணி கடந்த 20 நாட்களாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் பொது மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.குமரி மாவட்டத்தில் மார்த்தாண்டம் மற்றும் பார்வதிபுரத்தில் போக்குவரத்து நெரிலை சமாளிக்கும் வகையில் மிகப்பெரிய மேம்பாலங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. இதில் மார்த்தாண்டத்தில் ரூ.142 கோடி செலவில் தென்னிந்தியாவிலேயே நீளமான இரும்பு மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. இந்த பணியை கடந்த ஆண்டு மத்திய நெடுஞ்சாலை மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின்கட்கரி தொடங்கி வைத்தார்.

தற்போது பில்லர் அமைக்கும் பணிகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த பாலத்துக்காக மார்த்தாண்டம் சந்திப்பு பகுதியில் மட்டும் காங்கிரீட் பில்லர் அமைக்கப்படுகிறது. பில்லருக்கான புட்டிங் பணி முடிந்து மேல்மட்ட பில்லர் கட்டும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. பில்லரை சாலையின் ஒரு ஓரமாக அமைத்துவிட்டு அதற்கு மேல் உள்ள சாலையை ஒருபுறம் நீளமாகவும், மறுபுறம் அகலம் குறைவாகவுகமாக அமைக்க கூடாது என ஒரு தரப்பினர் போராட்டம் நடத்தினர். இதையடுத்து நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது பில்லரை ஓரமாக அமைத்தாலும் அதற்கு மேல் வரும் சாலை ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் வகையில் தான் அமைக்க முடியும் என கூறினர். இதை ஒரு தரப்பினர் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போராட்டம் நடத்தியதையடுத்து பாலம் கட்டும் பணி நிறுத்தப்பட்டது. இவ்வாறு கடந்த 20 நாட்களாக மேம்பால பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.மேம்பால பணிக்காக இந்த சாலையில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் பொது மக்கள் கடுமையாக பாதிப்பு அடைந்து வருகின்றனர். இந்த சாலையில் பள்ளி, கல்லூரிகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள், அரசு துறை அலுவலகங்கள் ஏராளம் உள்ளன. சாலை துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் மாணவ- மாணவிகள், அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் பல்வேறு வகைகளிலும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். தற்போது மேம்பால பணி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் பொது மக்கள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர். எனவே மேம்பால பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். அல்லது சாலையில் வாகனங்கள் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் என்று பொது மக்கள் தரப்பில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Marthandam RS 142. crore Bridge started in 20 days strike

At a cost of RS 142. granite: marthandam crore in the past 20 days, began work on the bridge has been shut down. Theyre not