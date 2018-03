காரைக்குடி பகுதிகளில் கருகும் தென்னை மரங்கள்

காரைக்குடி: பருவமழை பொய்த்து போனதால் காரைக்குடி மற்றும் அதன் சுற்றுப்பு பகுதிகளில் உள்ள தென்னை மரங்கள் காய்ந்து கருகி வருகிறது. இதனால் தேங்காய் விலை உயர்ந்துள்ளது. காரைக்குடி அருகே சாக்கோட்டை, கல்லல், பள்ளத்தூர், கானாடுகாத்தான், புதுவயல் உள்பட பல்வேறு பகுதிகளில் தென்னை மரங்கள் அதிகளவில் நடப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2015ல் வடகிழக்கு மற்றும் தென்மேற்கு பருவமழை கை கொடுத்ததால் தென்னைகள் ஓரளவு தாக்குபிடித்தன. கடந்த ஆண்டு துவக்கில் இருந்து ஏப்ரல் வரை மழை இல்லை. அதன் பின்பு ஜூன், ஜூலையில் தென்மேற்கு பருவ மழை ஓரளவு பெய்ததது. இதனால் நீர்நிலைகள் நிறையாவிட்டாலும், நிலத்திடி நீர்மட்டம் உயர்ந்தது. தொடர்ந்து பல மாதங்களுக்கு மேலாக மழையின்றி போனதால் தற்போது விளைநிலங்கள் வறட்சியை நோக்கி செல்கிறது. நிலத்தடி நீர்மட்டமும் வெகுவாக குறைந்துள்ளது. இதனால் தென்னைக்கு தண்ணீர் கிடைக்கபெறாத நிலை உள்ளது. பருவழையை நம்பி இருந்த விவசாயிகள் மத்தியில் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மழை பொய்த்து போனதால், தென்னை விவசாயிகள் தங்களின் தோட்டங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் பாய்ச்சமுடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். நிலத்தடிநீர் மட்டம் இல்லாததால் கிணறு, போர்களிலும் தண்ணீர் இல்லாத நிலை உருவாகி உள்ளது. இந்நிலையில் தென்னையை காப்பாற்ற தண்ணீரை விலைக்க வாங்கி ஊற்ற வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். பல கிராமங்களில் போதிய தண்ணீர் கிடைக்கபெறாமல் இருப்பதால், தென்னை மரங்கள் பட்டுப்போகும் அவலம் தொடர்ந்துள்ளது. பல இடங்களில் பட்டுப்போன மரங்களை வெட்டி அப்புறப்படுத்தப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சாக்கோட்டை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் மழையின்றி தோட்டங்களில் பெரும்பாலான மரங்கள் வாடி வதங்கியுள்ளது. தாலுக்காவிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில மாதங்களில் மட்டும் 100க்கும் மேற்பட்டமரங்கள் காய்ந்து கருகி வேரோடு சாய்ந்துள்ளன. இதேநிலை நீடித்தால் தென்னை மரங்கள் அழிவை நோக்கி செல்லும் என விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவித்தனர். தேங்காய் பற்றாக்குறை காரணமாக விலையும் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி வெளிமார்க்கெட்டில் சிறிய ரகம் ரூ.13 முதல் ரூ.15 வரையும், நடுத்தரம் ரூ.20 முதல் ரூ.25, ஓரளவு பெரிய ரகம் ரூ.30 முதல் ரூ.45 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

