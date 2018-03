பாஜக அரசு மீது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம்: ஒய்எஸ் ஆர் கட்சியுடன் இணைந்து முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு கொண்டுவருகிறார்

ஆந்திர மாநிலத்துக்கு சிறப்பு நிதித்தொகுப்பு, சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்காததைக் கண்டித்து, பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து வெளியே தெலுங்கு தேசம் கட்சி முடிவு செய்துள்ளது.

மேலும், ஓய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டியுடன் இணைந்து நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக அரசுக்கு நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் கொண்டுவரவும் முதல்வர் சந்திரபாபு தலைமையிலான தெலுங்குதேசம் கட்சி முடிவுசெய்துள்ளது.

இது தொடர்பான இறுதி முடிவு நாளை நடக்கும் தெலுங்குதேசம் கட்சியின் அரசியல் உயர்மட்டக்குழுக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும். அவ்வாறு முடிவெடுத்தால், நாளையே நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானத்துக்கான கடிதம் நாடாளுமன்றத்தில் தரப்படும் எனத் தெரிகிறது.

ஏமாற்றம்

ஆந்திர மாநிலம் பிரிக்கப்பட்டபோது சிறப்பு அந்தஸ்து, சிறப்பு நிதித்தொகுப்பு தரப்படும் என மத்திய அரசு வாக்குறுதி அளித்தது ஆனால், கடந்த 4 ஆண்டுகளாக எந்த திட்டமும் அறிவிக்கப்படவில்லை. பாஜக அரசு தாக்கல் செய்த கடைசி பட்ஜெட்டிலும் நிதித்தொகுப்பு அறிவிப்பு எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தெலுங்குதேசம் கட்சிக்கு பெருத்த ஏமாற்றமாக அமைந்தது.

ராஜினாமா

இதையடுத்து, நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த 9 நாட்களாக தொடர்ந்து இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மத்திய அமைச்சரவையில் இருந்தும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியைச் சேர்ந்த இரு எம்.பி.க்கள் ராஜினாமா செய்தனர்.

இந்நிலையில், தெலுங்கு தேசம்கட்சியின் எம்பி.க்கள், எல்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு வீடியோ கான்பிரஸிங்சில் பேசியுள்ளார். அப்போது பிரதமர் மோடியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் எனத் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

அதிமுக அல்ல

அவர் கூறுகையில், ‘ பிரதமர் மோடி ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியையும், நடிகரும், ஜனசேனா கட்சியின் தலைவருமான பவன் கல்யாண் ஆகிய இருவரையும் பயன்படுத்திக் கொண்டு என்னை இலக்காக்க நினைக்கிறார்.

இதேபோன்றுதான் தமிழகத்தில் அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தையும், எடப்பாடி பழனிச்சாமியையும் பிரித்து வைத்து மோடி விளையாடினார். அதேபோன்ற நாடகத்தை இங்கு நடத்த முயற்சிக்கிறார். அதுநடக்காது. நாடுமுழுவதும் பாஜகவுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு அலை உருவாகி இருப்பது சமீபத்தில் நடந்த இடைத்தேர்தலில் தெரிந்துவிட்டது’ எனத் தெரிவித்தார்.

கடைசி வாய்ப்பு

முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் பேச்சை அனைத்து எம்.பி.க்களும், எம்எல்ஏக்களும் ஆதரித்துள்ளனர். தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் மூத்த தலைவர் கம்பம்பதி ராம்மோகன் ராவ் கூறுகையில், ‘ இதுதான் தெலுங்குதேசம் கட்சிக்கு கிடைத்துள்ள கடைசி வாய்ப்பாகும். தமிழகத்தில் நடத்தியதுபோல் பாஜக அசிங்கமான அரசியலை ஆந்திராவிலும் நடத்த முயல்கிறது. மாநிலத்தின் நலனே முக்கியம்’ எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம்

இதற்கிடையே தெலுங்குதேசம் கட்சியின் உயர்மட்ட அரசியல் கூட்டம் நாளை முதல்வர் சந்திரபாபு தலைமையில் நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் பாஜக தலைமையிலான தேசியஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து விலகுவது குறித்து முடிவு எடுக்கப்பட்டு, நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் கொண்டு வருவது குறித்தும் முடிவு செய்யப்படுகிறது.

இது தொடர்பாக ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியிடமும் தெலுங்குதேசம் கட்சியின் தலைவர்கள் பேச்சு நடத்திவிட்டனர். அவர்களின் ஆதரவுடன் நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை தெலுங்கு தேசம் கொண்டுவர தயாராகிறது.

