ஊசூரில் பூட்டியே கிடக்கும் வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகம்: சான்றுகள் பெற முடியாமல் மக்கள் அவதி

அணைக்கட்டு: அணைக்கட்டு தாலுகா ஊசூரில் வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகம், அருகில் விஏஓ அலுவலகம் உள்ளது. ஊசூர் உள்வட்டத்தை சேர்ந்த பொதுமக்கள் வருவாய் துறை சார்ந்த சான்றுகளை இ-சேவை மையம் மூலம் விண்ணப்பித்து, விஏஓ, வருவாய் ஆய்வாளர்களிடம் சான்றின் நிலை குறித்து கேட்டு செல்வார்கள். மேலும் வாரிசு சான்று உள்ளிட்ட சான்றுகள் ஆய்வாளர் முன்னிலையில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு வந்தது. இங்கு சங்கீதா என்பவர் கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக வருவாய் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்தார். கடந்த மாதம் 20ம்தேதி அவர் பதவி உயர்வு பெற்றார். அவருக்கு பதிலாக ஆம்பூர் தாலுகா அகரம் ஆர்.ஐ யாக இருந்த சிவபிரகாஷ் நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் பொறுப்பேற்காததால் சங்கீதாவே ஊசூரில் ஆர்.ஐயாக பணியாற்றி வந்தார். கடந்த 5ம் தேதி அவரும் பதவி உயர்வு பெற்ற இடத்துக்கே சென்று விட்டார். இதனால் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு 20 நாட்களுக்கும் மேலாக ஆர்ஐ பொறுப்பேற்காததால் வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகம் பூட்டியே கிடக்கிறது. இதனால் வருவாய் துறை சார்ந்த சான்றுகளை உடனடியாக பெற முடியாமல் மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இதுகுறித்து தாசில்தார் குமார் கூறுகையில், ‘அணைக்கட்டு வருவாய் ஆய்வாளர் ஜெயந்தி கூடுதல் பொறுப்பாக ஊசூருக்கும் வருவாய் ஆய்வாளராக உள்ளார். இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள அகரம் ஆர்.ஐ. சிவபிரகாஷ் விரைவில் பொறுப்பேற்பார்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

