தமிழகம் முழுவதும் குடும்ப அட்டைகளில் இறந்தவர் பெயர் நீக்கும் பணி துவக்கம்

வேலூர்: தமிழகத்தில் 32 மாவட்டங்களில் 1 கோடியே 99 லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 574 குடும்ப அட்டைதாரர்கள் உள்ளனர். இதன்மூலம் 6 கோடியே 72 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 978 பேர் அத்தியாவசிய பொருட்களை பெற்று வருகின்றனர். இவர்களுக்கு விலையில்லா அரிசி, மானிய விலையில் பருப்பு, சர்க்கரை, பாமாயில், மண்ணெண்ணெய் போன்ற பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது. இதில் முன்னுரிமை உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அதிகபட்சமாக 35 கிலோ அரிசியும், முன்னுரிமையில்லாத குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அதிகபட்சமாக 20 கிலோ அரிசியும் வழங்கப்படுகிறது. அதேபோல் மானிய விலையிலும் பொருட்களும் வழங்கப்படுகிறது.இதில் தமிழகத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களில் சுமார் 5 சதவீதம் பேர் விபத்து, உடல்நலக்குறைவு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இறந்துள்ளனர். ஆனால் அவர்களது பெயர்களை பொதுமக்கள் நீக்காமல் உள்ளனர். இதனால் அரசுக்கு ஆண்டுதோறும் கோடிக்கணக்கில் வீண் செலவு ஏற்படுகிறது. பொதுமக்களும் கூடுதல் பொருட்கள் கிடைக்கும் என்பதால் குடும்ப அட்டையில் இருந்து நீக்காமல் விட்டுவிடுகின்றனர். இதையடுத்து தமிழகம் முழுவதும் குடும்ப அட்டையில் இருந்து இறந்து போனவர்களின் பெயர்களை நீக்க மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, தமிழகத்தில் அந்தந்த வட்ட வழங்கல் அலுவலர்கள் மூலம் இறந்த பின்பும் குடும்ப அட்டையில் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்களின் பெயர்களை நீக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.அந்த வகையில் வேலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் தற்போது 2 ஆயிரம் பேர் வரை இறந்தவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Family cards throughout the State who died in the name of the delete task initialization

Vellore in Tamil Nadu, 32 districts: 1 574 thousand hundred crore 99 28 card holders. Through this 6 Ko