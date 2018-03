2-வது ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியாவை வீழ்த்தியது ஆஸ்திரேலியா மகளிர் அணி

இந்திய மகளிர் அணியுடனான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா அணி 60 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. #INDWvAUSW #BCCI

வதோதரா: இந்தியா வந்துள்ள ஆஸ்திரேலியா மகளிர் கிரிக்கெட் அணி, இந்திய அணியுடன் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்நிலையில், இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று வதோதரா மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் நிக்கோல் போல்டன், அலிசா ஹீலி ஆகியோர் தொடக்க வீராங்கனைகளாக களமிறங்கினர். அலீசா 19 ரன்னிலும், அவரைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய மெக் லேனிங் 24 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் நிக்கோல் உடன், எலீஸ் பெர்ரி ஜோடி சேர்ந்து நிதானமாக ரன் குவித்தார். இருவரும் அரைசதம் கடந்தனர். நிக்கோல் 84 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத்தொடர்ந்து வந்த ரேச்சல் ஹேனஸ் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் பெர்ரி உடன் பெத் மூனி ஜோடி சேர்ந்தார். அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் அடித்த பெத் மூனி 56 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். ஆஸ்திரேலியா அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 287 ரன்கள் குவித்தது. எலீஸ் பெர்ரி 70 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இந்திய அணி பந்துவீச்சில் ஷிகா பாண்டே 3 விக்கெட்டும், பூனம் யாதவ் 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர். இதையடுத்து 288 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்குடன் இந்திய அணி களமிறங்கியது. இந்திய அணியின் தொடக்க வீராங்கனைகளாக புனம் ராவத், ஸ்மிரிதி மந்தனா ஆகியோர் களமிறங்கினர். புனம் 27 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய தீப்தி ஷர்மா 26 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கியவர்கள் ஆஸ்திரேலிய அணியினரின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் சீரான இடைவேளியில் ஆட்டமிழந்தனர். ஸ்மிரிதி மந்தனா 67 ரன்களும், பூஜா வஸ்திரகர் 30 ரன்களும் எடுத்தனர். இந்திய அணி 49.2 ஓவர்களில் 227 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. ஆஸ்திரேலியா அணியின் ஜெஸ் ஜோனசென் 3 விக்கெட்டும், எலீஸ் பெர்ரி, அமாண்டா வெல்லிங்டன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர். இதன்மூலம் 60 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் 2-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது. ஆஸ்திரேலிய அணியின் நிக்கோல் போல்டன் சிறந்த வீராங்கனை விருது பெற்றார். இரு அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி 18-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. #INDWvAUSW #BCCI

