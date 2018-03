இன்ஸ்பெக்டர் உதைத்ததில் கர்ப்பிணி பலியான விவகாரம் சிபிஐ விசாரணை கோரி கணவர் வழக்கு

மதுரை: வாகன சோதனையின்போது இன்ஸ்பெக்டர் உதைத்ததில் கர்ப்பிணி பலியான விவகாரத்தை சிபிஐ விசாரிக்கக்கோரி, அவரது கணவர் ஐகோர்ட் கிளையில் மனு செய்துள்ளார். தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பாபநாசம் அருகே சூலமங்கலத்தை சேர்ந்த ராஜா, ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு: நானும் என் மனைவி உஷாவும் கடந்த 7ம் தேதி தஞ்சாவூரிலிருந்து திருச்சிக்கு டூவீலரில் சென்றோம். துவாக்குடி டோல்கேட் அருகே போக்குவரத்து போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். சிறிது தொலைவில் வண்டியை நிறுத்தி ஆவணங்களை காண்பித்தேன். அப்போது என் சட்டையை பிடித்து இழுத்து தகாத வார்த்தைகளால் இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ் பேசினார். இதற்கு பதிலளித்து விட்டு டூவீலரை எடுத்து கிளம்பினேன். தொடர்ந்து பின்னால் விரட்டி வந்த அவர், என் டூவீலர் மீது பல முறை காலால் உதைத்தார். இதில் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தோம். இதில், கர்ப்பிணியான என் மனைவி உஷாவுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. சிகிச்சைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் அவர் இறந்தார். இதுகுறித்து தற்போது திருச்சி குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். திருச்சி மாவட்ட போலீசின் அதிகார எல்லைக்கு உட்பட்டே விசாரிப்பதால் விசாரணை முறையாக நடக்க வாய்ப்பில்லை. என் மனைவி உஷா குறித்து பல்வேறு முரண்பட்ட தகவல்களை தெரிவிக்கின்றனர். எனவே, திருச்சி குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரித்தால் உண்மை தெரிய வாய்ப்பில்லாததால், இந்த வழக்கின் விசாரணையை சிபிஐ அல்லது சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறியுள்ளார்.இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Inspector kicked a CBI probe Balis dealings in pregnant women seeking husbands case

Madurai: vehicle Inspector kicked in during the trial in the case of pregnant women, the CBI to investigate his l