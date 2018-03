தமிழகத்தில் நடத்திய நாடகத்தை ஆந்திராவிலும் நடத்தப் பார்க்கிறார் – மோடி மீது சந்திரபாபு நாயுடு குற்றச்சாட்டு

பவன் கல்யாண் மற்றும் ஜகன் மோகன் ரெட்டியை வைத்து, மோடி தமிழகத்தில் நடத்திய நாடகத்தை ஆந்திராவிலும் நடத்தப் பார்க்கிறார் என சந்திரபாபு நாயுடு கூறியுள்ளார். #PMModi #ChandrababuNaidu #AndhraPradesh

ஐதராபாத்: ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும் விவகாரத்தில் ஆந்திர அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் மோதல் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக ஆந்திரப்பிரதேச அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருந்த இரண்டு பா.ஜ.க. மந்திரிகள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். இதையடுத்து, மத்திய அமைச்சர்களாக இருந்த தெலுங்கு தேசம் எம்.பி.க்களான விமான போக்குவரத்து துறை மந்திரி அஷோக் கஜபதி ராஜு மற்றும் விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் மண் அறிவியல் துறை மந்திரி ஒய் எஸ் சவுத்திரி ஆகிய இருவரும் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர்.



இந்நிலையில், சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஜனசேனா கட்சியின் ஆண்டுவிழாவில் கலந்துகொண்ட அக்கட்சியின் தலைவர் பவன் கல்யாண், சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் அவரது மகன் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கினார்.



இதற்கு நேற்று பதில் அளித்த சந்திரபாபு நாயுடு, மத்தியில் ஆளும் பா.ஜ.க., ஜனசேனா கட்சி தலைவர் பவன் கல்யாண் மற்றும் ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ஜகன் மோகன் ரெட்டி ஆகியோரை வைத்து தமிழகத்தில் நடத்திய நாடகத்தை இங்கு மீண்டும் நடத்தப் பார்க்கிறது. நாடு முழுவதும் மோடி மற்றும் பா.ஜ.க.விற்கு எதிரான கருத்துகள் வலுத்து வருகிறது. உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார் இடைத்தேர்தல் முடிவுகளும் அதையே காட்டுகின்றன, என கூறியுள்ளார். #PMModi #ChandrababuNaidu #AndhraPradesh #tamilnews

