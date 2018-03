நெல்லை : நெல்லை மாவட்ட மீனவர்கள் 6 நாட்களுக்கு பிறகு கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர். கடலில் காற்றின் வேகம் குறைந்ததால் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க சென்றனர்.

Source: Dinakaran

Six days later, fishermen went to sea fishing

Paddy: nellai district fishermen 6 days after they went to the sea for fishing. Reduction of wind speed at sea.