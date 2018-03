மறுவரையறை முடிந்த பின்னரே உள்ளாட்சி தேர்தல்

வார்டுகள் மறுவரையறை செய்த பின்னரே உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான அறிவிக்கையை வெளியிட இயலும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இதுபற்றி பட்ஜெட்டில் கூறியிருப்பதாவது:

நிலுவையில் உள்ள பல்வேறு வழக்குகளாலும், 2011-ம் ஆண்டு மக்கள் தொகை அடிப்படையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வார்டுகளின் எல்லை வரையறை பணிகளை தமிழ்நாடு எல்லை வரையறை ஆணையம் செய்துகொண்டிருப்பதாலும், மாநிலத் தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் நடத்த தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் எல்லைகளை மறு வரையறை செய்த பின்னரே, மாநிலத் தேர்தல் ஆணையத்தால் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான அறிவிக்கையை வெளியிட இயலும். எனினும், பட்ஜெட் திட்ட மதிப்பீடுகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் நடத்தும் செலவினங்களுக்காக ரூ.172 கோடியே 27 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மாற்றுத்திறனாளிகள்

மாநில அளவில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நிதியம் ரூ.10 கோடியில் உருவாக்கப்படும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சுயவேலைவாய்ப்பை உருவாக்க, அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் விளிம்பு உதவித் தொகை ரூ.10 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும்.

தசைச்சிதைவு, பக்க வாதத்தால் கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் 1,000 பேருக்கு மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட நகரும் வண்டிகள் கடந்த ஆண்டில் முதல்முறையாக அனுமதிக்கப்பட்டன. வரும் நிதியாண்டில், ரூ.13 கோடி செலவில் 2 ஆயிரம் பயனாளிகளுக்கு மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட நகரும் வண்டிகள் வழங்க அனுமதிக்கப்படும். மேலும், 2 ஆயிரம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.12 கோடியில் இணைப்புச் சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட ஸ்கூட்டர்கள் வழங்கப்படும்.

Source: The Hindu

English summary

After the end of the same municipal elections redefine

Redefine the wards for local elections only after notification to the Government of Tamil Nadu would be able to publish the majority of