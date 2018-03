நீர்வள அமைச்சகத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் பழனிசாமி கடிதம்- பேரவை தீர்மான நகலையும் இணைத்து அனுப்பினார்

காவிரி மேலாண்மை வாரியம், காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழுவை அமைக்க நீர்வள ஆதார அமைச்சகத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை சுட்டிக்காட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதல்வர் கே.பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம், காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழுவை உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசை வலியுறுத்தி தமிழக சட்டப்பேரவையில் நேற்று ஒருமனதாகத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த தீர்மானத்தைச் சுட்டிக்காட்டி நேற்று பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் கே.பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அக்கடிதத்தில் முதல்வர் கூறியிருப்ப தாவது:

காவிரி நடுவர் மன்றத் தீர்ப்பு மற்றும் ஆணைகளை செயல்படுத்த, ஒரு திட்டத்தை ஆறு வாரத்துக்குள் மத்திய அரசு அமைக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்டம் குறித்து, 1956-ம் ஆண்டு பன்மாநில நதிநீர் தாவா சட்டத்தில் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. காவிரி நடுவர் மன்றம் தனது இறுதித் தீர்ப்பில், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் மற்றும் காவிரிநீர் முறைப்படுத்தும் குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக கடந்த பிப்.22-ம் தேதி தாங்கள் சென்னை வந்தபோது வலியுறுத்தியிருந்தேன்.

இந்நிலையில் தமிழக சட்டப்பேரவையில் பிப். 15-ம் தேதி சிறப்புக் கூட்டம் நடத்தி, உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி, அனைத்து அதிகாரங்களுடன் கூடிய, காவிரி மேலாண் வாரியம் மற்றும் காவிரி நதிநீர் முறைப்படுத்தும் குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்று ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி 4 வாரங்கள் முடிந்துவிட்டன. தமிழக விவசாயிகள் கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த விஷயத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், மிகுந்த கோபத்திலும் உள்ளனர்.

எனவே, காவிரி மேலாண்மை வாரியம் மற்றும் காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழு ஆகியவற்றை விரைவில் அமைக்க மத்திய நீர்வளத் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் தங்களது உடனடி நடவடிக்கையை நான் எதிர்பார்க் கிறேன்.

இவ்வாறு அவர் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், கடிதத்துடன், தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதையும் கடிதத்தில் முதல்வர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

The Ministry of water resources should be directed to: Chief Minister to the Prime Minister a letter-Council resolution copy Palaniswami together he sent

The Cauvery water management board set up in the Cauvery water regulation Committee, the Ministry of water resources should be directed to