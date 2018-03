சேலம்: காரியப்பட்டி அருகே ராம்நகர் மேம்பாலத்தில் ஜீப் – பேருந்து மோதிய விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். கணேஷ், கார்த்திகேயன் மற்றும் பயத்தில் பேருந்தில் இருந்து குதித்த ஓட்டுநர் மணிமாறன் ஆகியோர் உயிரிழந்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

A jeep bus collided head-on in kariapatti, near the flyover crash kills 3

