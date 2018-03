முதுநிலை பல் மருத்துவ படிப்புகளுக்கு இன்று முதல் ஆன்லைனில் விண்ணப்பம் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்

சென்னை : முதுநிலை பல் மருத்துவ படிப்புகளுக்கு இன்று முதல் 23 ஆம் தேதி வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பம் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. http://www.tnhealth.org மற்றும் http://tnmedicalselection.org ல் விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். என்றும் மார்ச் 26ம் தேதி விண்ணப்பிக்க கடைசி நாளாகும் என்று மருத்துவக் கல்வி இயக்குனரகம் தெரிவித்துள்ளது.

Source: Dinakaran

PG dental courses you can download the application online today for the first

Chennai: post graduate dental courses from today until 23rd date online application download