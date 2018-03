வேதாரண்யம் அருகே கோடியக்கரையில் ஹோவர்கிராப்ட் கப்பல் மூலம் ரோந்து பணி

நாகை: வேதாரண்யம் அருகே கோடியக்கரை தரை, கடலில் செல்லும் ஹோவர்கிராப்ட் கப்பல் மூலம் ரோந்து பணி நடைபெற்று வருகிறது. 45 கிலோ நாட்டிக்கல் வேகத்தில் நீரிலும், நிலத்திலும் ஹோவர்கிராப்ட் கப்பல் செல்லக் கூடியது. மீனவர்களை தேடும் பணியில் ஈடுபடவும், பயங்கரவாதிகளின் ஊடுருவலை தடுக்கவும் ரோந்துப்பணி நடந்து வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

In vedaranyam near point calimere hovercraft patrol by ship

Nagai: vedaranyam near point calimere and sail on the sea floor, the hovercraft was enough sensitisation by ship patrols in progress