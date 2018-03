ஐதராபாத்தில் இருந்து சென்னை வரும் விமானத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக மிரட்டல்

ஐதராபாத்தில் இருந்து சென்னைக்கு வந்து கொண்டிருக்கும் விமானத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக மர்மநபர் அளித்துள்ள தகவலை அடுத்து அதிகாரிகள் உஷாரடைந்துள்ளனர்.

சென்னை: தெலுங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத் நகரில் இருந்து இன்று காலை சென்னைக்கு தனியார் பயணிகள் விமானம் புறப்பட்டது. இந்நிலையில், இந்த விமானத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக மர்மநபர் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளார். இதனை அடுத்து, சென்னை விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் அதிகாரிகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். இதனால், சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. #TamilNews

Source: Maalaimalar

