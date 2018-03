ஏழை குடும்பங்களுக்கு இரண்டரை லட்சம் வீடுகள்

தமிழகத்தில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டிக்கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக பட்ஜெட் உரையில் கூறியிருப்பதாவது:

நகர்ப்புறங்களில் வசித்து வரும் 13 லட்சத்து 92 ஆயிரம் ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு வீடுகள் தேவைப்படுகின்றன. அதை 2023-ம் ஆண்டுக்கு முன்பு நிறைவு செய்ய தமிழ்நாடு குடிசைப்பகுதி மாற்று வாரியம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இதுவரை ரூ.16 ஆயிரத்து 776 கோடியில் 4 லட்சத்து 25 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டுவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. வரும் நிதியாண்டில் 1 லட்சம் வீடுகள் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதற்காக ரூ.2,301 கோடி நிதி ஒதுக்கப்படும்.

பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் (ஊரகம்), நடப்பு நிதியாண்டில், மத்திய அரசின் நிதியுதவி ரூ.975 கோடியுடன் சேர்த்து ரூ.2,276 கோடியில் 1 லட்சத்து 30 ஆயிரம் வீடுகள் கட்ட அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. வரும் நிதியாண்டில் ரூ.2 ஆயிரத்து 276 கோடியில் 1 லட்சத்து 30 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டப்படும்.

20 ஆயிரம் பசுமை வீடுகள்

முதலமைச்சரின் சூரிய ஒளி மின் வசதி கொண்ட பசுமை வீடுகள் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.420 கோடி செலவில் 20 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டப்படும். நகர்ப்புறங்கள் மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளில் ரூ.4 ஆயிரத்து 997 கோடி செலவில் 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டப்படும்.

மேலும் ஒரு லட்சம் பெண்களுக்கு மானிய விலையில் ஸ்கூட்டர்

வரும் நிதி ஆண்டில் மேலும் ஒரு லட்சம் பெண்களுக்கு மானிய விலையில் ஸ்கூட்டர் வழங்கப்படவுள்ளது.

முதியோர், கணவரை இழந்த பெண்கள், ஆதரவற்றோர், மாற்றுத்திறனாளிகள், திருநங்கைகள் போன்ற நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு சமூக பாதுகாப்பு உதவித்தொகையாக மாதம் ரூ.1,000 வழங்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் தற்போது 29 லட்சத்து 18 ஆயிரம் பேர் பயன்பெற்று வருகிறார்கள். இந்த நிலையில், தற்போது நிலுவையில் உள்ள தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களும் பயன்பெறும் வகையில் ஒரு முறை தீர்வாக இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 29 லட்சத்து 80 ஆயிரமாக (புதிதாக 62 ஆயிரம் பேர்) உயர்த்தப்படும். இதனால், தகுதியுள்ள அனைவரும் உதவித்தொகை பெற முடியும். இந்த திட்டத்துக்கு ரூ.3,881 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசின் ‘உழைக்கும் மகளிருக்கான அம்மா இருசக்கர வாகன மானிய நிதியுதவி’ திட்டம் கடந்த பிப்ரவரி 24-ம் தேதி தொடங்கிவைக்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின்படி, ஒரு பயனாளிக்கு இருசக்கர வாகனத்தின் விலையில் 50 சதவீதத் தொகை அல்லது அதிகபட்சம் ரூ.25 ஆயிரம் மானியத்தொகையாக வழங்கப்படுகிறது. 2017-18-ம் நிதி ஆண்டில் ஒரு லட்சம் பயனாளிகளில் 5,306 பேருக்கு மானியத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

2018-19-ம் நிதி ஆண்டில் எஞ்சியுள்ள பயனாளிகளுடன் கூடுதலாக ஒரு லட்சம் பேர் இந்த திட்டத்தால் பயன் அடைவர். இந்த திட்டத்துக்கு பட்ஜெட்டில் ரூ.250 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Two and a half million houses for poor families

Poor families in the State of Tamil Nadu, 2 hundred 50 thousand houses and palaces that action will be taken in Tamil