சென்னை சுற்றுவட்டச் சாலை திட்ட அறிக்கைக்கு ஒப்புதல்: நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு ரூ.11,073 கோடி ஒதுக்கீடு

நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு பட்ஜெட்டில் ரூ.11,073.66 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ரூ.12,301 கோடி செலவில் செயல்படுத்தவுள்ள சென்னை சுற்றுவட்டச் சாலைத் திட்டத்தின் திருத்திய விரிவான திட்ட அறிக்கைக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

ஒருங்கிணைந்த சாலைக் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் 2018-19-ல் 1,000 கி.மீ. நீளமுள்ள சாலைகளை அகலப்படுத்தும் பணிகளையும் 4,000 கி.மீ. நீளமுள்ள சாலைகளை மேம்படுத்துவதற்கான பணிகளையும் அரசு மேற்கொள்ளும். சாலைகளின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான தேவைகளைக் கருதியும், சீரான கால இடைவெளியில் சாலைகளைப் பராமரிப்பதற்காகவும், ஒருங்கிணைந்த சாலைக் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்கான நிதி கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டு, இந்த பட்ஜெட்டில்ரூ.3,800 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுதவிர, வழக்கமான பராமரிப்புப் பணிக்காக ரூ.544 கோடியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த ஆண்டில் கூடுதலாக 2,500 கி.மீ. தூரம் சாலை பணிகள் ரூ.1,000 கோடி செலவில் மேற்கொள்ளப்படும். இத்திட்டத்துக்காக இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.675 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

உலக வங்கி கடனுதவியுடன் தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் 2-வது கட்ட திட்டப் பணிகள் ரூ.5,171 கோடி செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இத்திட்டத்துக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.482.84 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கிழக்கு கடற்கரை பொருளாதார வழித்தடத்தின் ஓர் அங்கமான சென்னை – கன்னியாகுமரி தொழில் வழித்தடத் திட்டம், கடற்கரைப் பகுதிகளையும், துறைமுகங்களையும் மேம்படுத்தும் வகையில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தின் திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் நிதி உதவியைப் பெறுவதற்காக மத்திய அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது.

மேலும், ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுறவு முகமையின் நிதியுதவியுடன் ரூ.12,301 கோடி செலவில் செயல்படுத்தவுள்ள சென்னை சுற்றுவட்டச் சாலைத் திட்டத்தின் திருத்திய விரிவான திட்ட அறிக்கைக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

இத்திட்டத்தின் முதல்கட்டமாக எண்ணூர் துறைமுகம் முதல் தச்சூர் வரையிலான வடக்குத் துறைமுகச் சாலையை அமைப்பதற்கான பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படும்.

இத்திட்டத்துக்கு ரூ.200.60 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ரயில்வே திட்டப் பணிக்காக ரூ.513.66 கோடியும், நபார்டு திட்டப் பணிக்காக ரூ.250 கோடியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Chennai outer circular road project report for approval by the Highways Department, 073: RS.11,000 crores

In the budget for the Department of highways, 073.66 RS.11,000 crores has been allocated.

At a cost of sayalpatudhavu crore, RS. 12,000 to 301