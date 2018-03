இடைத்தேர்தலில் படுதோல்வி: உ.பி.யில் தனித்து போட்டியிடும் முடிவை கைவிடுகிறது காங்கிரஸ் கட்சி

உ.பி. இடைத்தேர்தலில் ஏற்பட்ட படுதோல்வியால் அந்த மாநிலத்தில் தனித்து போட்டியிடும் முடிவை காங்கிரஸ் கைவிடவுள்ளது.

உ.பி. இடைத்தேர்தல் முடிவு பாஜகவுக்கு மட்டுமின்றி, காங்கிரஸுக்கும் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காங்கிரஸ் அங்கு தனித்து போட்டியிட்டமைக்கு வருந்துவதாக தெரியவந்துள்ளது. கடந்த மக்களவை தேர்தலில் பாஜகவிற்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி காங்கிரஸை அதிர்ச்சி அடையச் செய்தது. இதனால் உ.பி. சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பாஜகவிற்கு எதிராக மெகா கூட்டணி அமைக்க காங்கிரஸ் முடிவு செய்தது. ஆனால் இதற்கு பகுஜன் சமாஜ் தலைவர் மாயாவதி உடன்படாததால், அகிலேஷ் தலைமையிலான சமாஜ்வாதியுடன் மட்டும் கூட்டணி வைத்து போட்டியிட்டது. இதில் முந்தைய தேர்தலை விட மிகக்குறைவாக வெறும் 7 தொகுதிகளில் மட்டுமே காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது.

இதற்கிடையே பகுஜன் சமாஜ், சமாஜ்வாதி ஆகிய கட்சிகளில் இருந்து வெளியேறும் அதிருப்தி தலைவர்களில் சிலரை காங்கிரஸில் சேர்த்து உ.பி.யில் கட்சியை பலப்படுத்தலாம் என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு யோசனை கூறப்பட்டது. இதை ஏற்றுக்கொண்ட ராகுல் உ.பி.யில் 2 மக்களவை தொகுதிகளுக்கு நடந்த இடைத்தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிட்டார். இதன் விளைவாக அவரது கட்சிக்கு இரண்டிலுமே டெபாசிட் பறிபோனது. குறிப்பாக பூல்பூரில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்ட குற்றப்பின்னணி அரசியல்வாதியான அத்தீக் அகமதுவை விட காங்கிரஸ் குறைந்த வாக்குகள் பெற்றுள்ளது. இதற்கு உ.பி. காங்கிரஸ் தலைவர் ராஜ்பப்பரே காரணம் எனப் புகார் எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில் காங்கிரஸ் தனது முடிவை மாற்றி, வரும் மக்களவை தேர்தலில் உ.பி.யில் மீண்டும் கூட்டணி வைத்து போட்டியிட தயாராகி வருகிறது.

இதுகுறித்து ‘தி இந்து’விடம் உ.பி. மாநில காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் வட்டாரம் கூறும்போது, “உ.பி. காங்கிரஸுக்கு ராஜ்பப்பர் புதிய உத்வேகம் அளிப்பார் என 2016-ல் அவர் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். அப்போது முதல் கட்சிக்கு அதிக பின்னடைவு ஏற்பட்டு வருகிறது. இவரை மாற்றுவதுடன் கூட்டணி வைத்து போட்டியிட்டால் வரும் மக்களவை தேர்தலில் சில தொகுதிகளாவது கிடைக்கும்” என்று தெரிவித்தனர்.

