சட்டப்பேரவையில் எப்படி செயல்பட வேண்டும்?: அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு முதல்வர் அறிவுரை

சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் எப்படி நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்பது தொடர்பாக அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு அக்கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், முதல்வருமான கே.பழனி சாமி அறிவுரை வழங்கினார்.

2018-19-ம் ஆண்டுக்கான தமிழக பட்ஜெட்டை துணை முதல்வரும், நிதி அமைச்சருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் நேற்று தாக்கல் செய்தார்.

வரும் 19 முதல் 22-ம் தேதி வரை 4 நாட்களுக்கு பட்ஜெட் மீதான விவாதம் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் கூட்டம் சென்னை ராயப்பேட்டை யில் உள்ள அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று மாலை நடைபெற்றது.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், முதல்வர் பழனி சாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் உட்பட அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கலந்து கொண்டனர்.

தினகரனுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வரும் பிரபு (கள்ளக்குறிச்சி), கலைச்செல்வன் (விருத்தாச்சலம்) ரத்தினசபாபதி (அறந்தாங்கி) ஆகியோர் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை.

அமைதி காக்க வேண்டும்

இந்த கூட்டத்தில் பேசிய பழனிசாமி, ஓபிஎஸ் ஆகியோர், ‘‘4 நாட்களே கூட்டம் நடைபெற்றாலும் காவிரி விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகள் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதற்கு அமைச்சர்கள் பதிலளிப்பார்கள். அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும்.

பேரவைத் தலைவருக்கும், அரசுக்கும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டதாக அதிமுக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

