மலையேற்ற பயிற்சி நிறுவனர் வெளிநாடு செல்ல தடை: விமான நிலையங்களுக்கு ‘லுக் அவுட் நோட்டீஸ்’

மலையேற்ற பயிற்சி நிறுவனர் வெளிநாடு செல்ல தடை விதித்து அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் தமிழக போலீஸார் ‘லுக் அவுட் நோட்டீஸ்’ அனுப்பியுள்ளனர்.

தேனி மாவட்டம் போடி அருகே குரங்கணி மலைப்பகுதியில் கடந்த 11-ம் தேதி காட்டுத்தீயில் சிக்கி மலையேற்றத்துக்காகவும், சுற்றுலாவுக்காகவும் சென்ற 14 பேர் உயிரிழந்தனர். இவர்களில் சிலரை, சென்னை பாலவாக்கம் விஜிபி லேஅவுட் 2-வது பிரதான சாலையில் உள்ள சென்னை டிரக்கிங் கிளப் என்ற மலையேற்றப் பயிற்சி நிறுவனம்தான் மலைப்பகுதிக்கு அழைத்து சென்றுள்ளது. வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த பீட்டர் வான்கே என்பவர் இந்த நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். அவர் மீது தேனி போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

சென்னை பாலவாக்கத்தில் உள்ள அலுவலகத்தில் பீட்டர் மற்றும் அவருக்கு கீழ் 10 பேர் ஆன்லைன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களைத் தொடர்பு கொண்டு மலையேற்றம் பயிற்சி குறித்த விளம்பரம் செய்து வருகின்றனர். மலையேற்றத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இந்நிறுவனத்தை தொடர்பு கொண்டு மலையேற்ற பயிற்சி மேற்கொள்கிறார்கள்.

சென்னை டிரக்கிங் கிளப் உரிமையாளரான பீட்டர் வான்கே தற்போது தலைமறைவாக இருக்கிறார்.

அவரது நிறுவனத்தை போலீஸார் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பீட்டர் வான்கே வெளிநாட்டுக்கு சென்று விட்டாரா அல்லது இந்தியாவில்தான் இருக்கிறாரா என்பது குறித்து போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

அவர் இந்தியாவில் இருந் தால் வெளிநாட்டுக்கு தப்பி விடாமல் இருக்க, அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் ‘லுக் அவுட் நோட்டீஸை’ தமிழக போலீஸார் அனுப்பி யுள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

The ban on overseas training expedition founder: Luc out notice for ‘ airport ‘

Mountaineering training founder ban all go abroad for State police to the airport in his ‘ Luk